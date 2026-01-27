#Халық заңгері
Қоғам

Қазақстанда оқулықтардың сапасына тексеру басталды

Школьная библиотека, школьные библиотеки, учебники, книги, сурет - Zakon.kz жаңалық 27.01.2026 15:18 Фото: akorda.kz
ҚР Оқу-ағарту министрі Жұлдыз Сүлейменова 2026 жылғы 27 қаңтарда Үкімет брифингінде Қазақстандағы білім беру стандарттары, оқу бағдарламалары және оқулықтардың мазмұны кезең-кезеңімен тексерілетінін мәлімдеді, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.

Министрдің айтуынша, Жоғары аудиторлық палата жүргізген тексеріс барысында оқулықтардың сапасына қатысты бірқатар кемшіліктер анықталған. Осыған байланысты Оқу-ағарту министрлігі талдау жұмыстарын бастаған.

"Біз барлық білім беру стандарттарын, соның ішінде ТОСО-ны, сондай-ақ барлық үлгілік оқу жоспарлары мен бағдарламаларын талдадық. Себебі оқулықтар дәл осы құжаттар негізінде әзірленеді. Келесі кезең – оқулықтардың өзін апробациядан өткізу және жан-жақты талдау жүргізу. Қателері бар оқулықтар бойынша жұмыс жүргізіліп жатыр. Мен "Оқулық" орталығының мамандарымен жеке кездестім, олар маған өз есептерін таныстырды. Бұл бағыттағы жұмыс жалғасады, мәселе енді ғана көтеріліп отыр", – деді министр.

Оның айтуынша, алдымен білім беру бағдарламаларының мазмұнына талдау жасалып, соның ішінде үлгілік оқу жоспарлары мен үлгілік оқу бағдарламалары тексерілген.

"Келесі кезең – оқулықтар мазмұнының сапасы. Сондықтан алдағы кездесуде "Өзін-өзі тану" оқулығына және қателіктер анықталған басқа да оқулықтарға қатысты сіздерге толық ақпарат бере аламыз деп ойлаймын", – деп толықтырды Жұлдыз Сүлейменова.

Бұған дейін Қазақстан мектептерінде электронды күнделіктерді қағаз нұсқамен алмастыру мәселесі қаралып жатқаны белгілі болған еді.

