#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+2°
$
502.27
597.15
6.57
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+2°
$
502.27
597.15
6.57
Қоғам

Президент қаржыны криптовалютаға айналдырып, шетелге шығару жағдайларына тосқауыл қою керектігін айтты

Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан, президент РК, глава государства , сурет - Zakon.kz жаңалық 28.01.2026 14:31 Фото: akorda.kz
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Қаржылық мониторинг агенттігінде жиын өткізді. Онда президент қаржыны криптовалютаға айналдырып, шетелге шығару жағдайлары азаймай тұрғанын баса айтты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Мемлекет басшысы бюджеттен қаржы жымқыру фактісі тыйылмай тұрғанын айтты.

"Біз елімізді дамытуға арналған қаражатты тиімді жұмсаудың амалын іздеп қиналамыз. Бірақ соған қарамастан әлеуметтік салаға бөлінген триллиондаған теңге қаржыны жымқыратын алаяқтар бар, тіпті, аз емес деп айтуға болады. Бұл – мүлде ақылға сыймайтын жағдай. Мұндай кеселді түп-тамырымен жою керек. Қаржыны криптовалютаға айналдырып, шетелге шығару жағдайлары да азаймай тұр, ондай заңсыздыққа тосқауыл қою қажет." Қасым-Жомарт Тоқаев

Оның айтуынша, мұндай теріс ахуал экономикаға орасан зор зардабын тигізуде.

"Түптеп келгенде, көлеңкелі экономикамен үзілді-кесілді күресу керек. Бұл да – өте өзекті, аса маңызды міндет. Қаржылық мониторинг қызметінің алдында тұрған міндет белгілі: бұл – мемлекет қаржысының тек қана ел игілігіне жұмсалуын қадағалау. Осы маңызды міндеттің сапалы іске асуы сіздердің қызметтеріңізге тікелей байланысты", – деді Мемлекет басшысы.

Бұған дейін президент осыдан бес жыл бұрын, ел ішінде ауқымды өзгерістер қолға алынып жатқан тарихи кезеңде құрылған Қаржылық мониторинг агенттігі өзіне жүктелген жауапкершілік пен міндетті абыроймен орындап келе жатқанынын атап өткен болатын.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Президент: Бизнеске заңсыз кедергі келтіру – мемлекет мүддесіне қарсы ауыр қылмыс
14:45, Бүгін
Президент: Бизнеске заңсыз кедергі келтіру – мемлекет мүддесіне қарсы ауыр қылмыс
Қасым-Жомарт Тоқаев Қаржылық мониторинг агенттігінің алдына жаңа міндеттер қойды
14:22, Бүгін
Қасым-Жомарт Тоқаев Қаржылық мониторинг агенттігінің алдына жаңа міндеттер қойды
Адам саудасына тосқауыл қою үшін заң қабылданады
12:09, 29 наурыз 2023
Адам саудасына тосқауыл қою үшін заң қабылданады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: