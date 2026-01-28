#Халық заңгері
Қоғам

Абай облысында тағы бір ауыл толықтай ішімдіктен бас тартты

Абай облысында тағы бір ауыл толықтай ішімдіктен бас тартты, сурет - Zakon.kz жаңалық 28.01.2026 22:36 Сурет: polisia.kz
Абай облысында "ішімдіксіз ауыл" картасы кеңеюін жалғастырып келеді, деп хабарлайды Zakon.kz polisia.kz-ке сілтеме жасап.

Бүгінгі таңда өңірде алкогольді тұтынудан және сатудан толықтай бас тартқан 18 елдімекен бар. Осы қозғалысқа Ақсуат ауданына қарасты Сәтбаев ауылдық округінің Сұлутал ауылы қосылып, ресми түрде "ішімдіксіз ауыл" мәртебесін алды.

Шешім бір ауыздан қабылданды — оған Сәтбаев ауылдық округінің әкімі Гүлнұр Аханжанова, Ақсуат ауданы полиция бөлімі участкелік инспекторы полиция капитаны Олжас Жаксылыкoв және тұрғындар өздері қатысты.

Сұлутал тыныштықты, денсаулықты және балалардың болашағын таңдап, алкогольді әдет ретінде қабылдаудан толық бас тартты, өйткені ол отбасыларды бұзып, құқық бұзушылықтарды тудырады.

Сұлутал ауылы шағын, бірақ берік ұйым. Мұнда 119 адам тұрады, 18 үй тіркелген. Мұндай жерлерде бірлескен шешім күнделікті өмірді айтарлықтай өзгертетінін байқауға болады. Даулар азаяды, өзара қолдау мен жауапкершілік артады.

Ауыл ақсақалы шешім балалар мен болашаққа қамқорлық сезімінен туғанын атап өтті.


"Алкоголь көптеген отбасылардың әл-ауқатын бұзды, жастардың жолын кесті. Біз бұл шешімді болашақ ұрпақтың денсаулығы үшін қабылдадық. Балаларымыздың таза, тыныш және тәрбиелі ортада өсуін қалаймыз. Ауыл берік болса, жеңілмейтін кедергілер жоқ", - дейді ауыл ақсақалдары.
Айдос Қали
