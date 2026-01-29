#Халық заңгері
Спорт жаңалықтары
Қоғам

Батыс Қазақстанда археологтар жаңа көне ескерткіштер тапты

Археологи, археология, археологические раскопки, раскопки, археологические находки, сурет - Zakon.kz жаңалық 29.01.2026 10:08 Фото: Zakon.kz
Атырау археологтары "Сарайшық" музей-қорық аумағында үш көне қонысты анықтады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қазба жұмыстары барысында 250 артефакт табылып, тұрғын үйдің қабырғалары, цитадель және керуен сарайдың қалдықтары зерттелген. Табылған жәдігерлер XIV ғасырдың басына тиесілі және Алтын Орда дәуіріне жататыны анықталған.

Ғалымдар бұл нәтижелерді 2025 жылғы зерттеулер қорытындылары бойынша Атырау университетінде өткен кездесуде таныстырды. Жалпы "Сарайшық" қалашығы аумағында 7 мыңнан астам жәдігер табылған. Қазіргі уақытта керуен сарай мен басқа да көне құрылымдардың реставрациялық жұмыстары жүргізілуде. Сонымен қатар, көне поселкенің орнына ашық аспан астындағы музей құрылмақ.

"Бұл ескерткіштер ғылыми зерттеулердің негізгі нысаны болып табылады", – дейді "Сарайшық" музей-қорығының директоры Әбілсейт Мұхтар.

Ол өткен жылы Қарағайлы, Ұшхан және Ашиса аймақтарында алғашқы зерттеулер нәтижелері бойынша үлкен монография шыққанын атап өтті.

"Реставрациялық жұмыстар жалғасуда. Барлық жұмыстар аяқталғаннан кейін ортағасырлық Сарайшық туристер үшін одан да тартымды орынға айналады", – деді Әбілсейт Мұхтар.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
