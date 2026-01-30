#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-1°
$
503.17
600.89
6.63
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-1°
$
503.17
600.89
6.63
Қоғам

Мектеп мұғалімі оқушыларға ҰБТ-дан жоғары балл жинауға "көмектескен"

Деньги, тенге, калькулятор, национальная валюта, национальная валюта РК, национальная валюта Казахстана, сурет - Zakon.kz жаңалық 30.01.2026 16:43 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Ақтөбелік мұғалім екі немесе одан да көп адамға қатысты алаяқтық жасады деген айыппен сотталды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ақтөбе қаласының №2 сотының баспасөз қызметі таратқан ақпаратқа сүйенсек, сотталушы мектеп мұғалімі бола тұра, Ұлттық біріңғай тестілеуден өткізіп беру жайлы "қызмет" көрсеткен. Ол жәбірленушілермен сөйлесу барысында 1 балл 7 000 теңге болатынын жеткізген.

"Осылайша, 80 балл жинау үшін оған әр қайсысы 560 000 тенгеден ұсынған. Нәтижесінде, сотталушы өзінің қылмыстық құқық бұзушылық іс-әрекетімен жәбірленушінің әр қайсысына 560 000 теңге материалдық шығын келтірген",- делінген мәліметте.

Сот отырысында сотталушы өзінің кінәсін толық мойындады.

Осылайша, сот үкімімен ол кінәлі деп танылып, оған 3 жылға педагогикалық қызметпен айналысу құқығынан айыра отырып, 3 жыл 6 айға бас бостандығын шектеу жазасы тағайындалды.

"Қазақстан Республикасы Конституциясының отыз жылдығына байланысты рақымшылық жасау туралы" 23.06.2025 жылғы Қазақстан Республикасының Заңының 3-бабы 2-тармағының 1) тармақшасына сәйкес тағайындалған негізгі жазасының өтелмеген бөлігінің мерзімі үштен бір бөлігіне қысқартылып, "Ж" түпкiлiктi 2 жыл 4 айға бас бостандығын шектеу жазасы тағайындалды.

Сот үкімі заңды күшіне енді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Жалған турагент қазақстандықтарды 78 миллион теңгеге алдап кетті
09:46, 29 сәуір 2024
Жалған турагент қазақстандықтарды 78 миллион теңгеге алдап кетті
Қызылорда облысында мектеп мұғалімі кәсіпкерлерді 70 млн теңгеге сан соқтырған
20:47, 17 шілде 2024
Қызылорда облысында мектеп мұғалімі кәсіпкерлерді 70 млн теңгеге сан соқтырған
Алқабилер қарақшылық шабуыл жасады және кісі өлтірді деп айыпталған жасөспірімдерді ақтады
11:43, 18 маусым 2024
Алқабилер қарақшылық шабуыл жасады және кісі өлтірді деп айыпталған жасөспірімдерді ақтады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: