Қарин Қазақстан Республикасының негізгі қызмет принциптері туралы айтты

Қазақстан Республикасының мемлекеттік кеңесшісі Ерлан Қарин 2026 жылғы 30 қаңтарда Конституциялық реформа комиссиясының бесінші отырысында Конституциядағы кейбір баптардың мәніне тоқталды деп хабарлайды Zakon.kz.
Ерлан Қарин Конституцияға ұсынылып отырған түзетулер осы күндері Конституциялық соттың қабырғасында жасалмағанын атап өтті. Оның сөзінше, бұл – кейінгі алты ай ішінде қазақстандықтардан, сарапшылардан, қоғамдық қайраткерлер мен ұйымдардан түскен ұсыныстарды талқылау нәтижесі.
"Азаматтар eOtinish пен eGov платформалары арқылы парламенттік реформаларға қатысты ғана емес, жалпы Конституцияның мазмұны мен құрылымына байланысты да ұсыныстар жіберді", – деді ол.
Өз сөзінде ол кейбір баптардың қалай кеңейгенін немесе нақтылағанын мысалдармен келтірді.
"I бөлімнің 3-бабында "Қазақстан Республикасының негізгі қызмет принциптері: тәуелсіздік пен егемендікті қорғау; адам құқықтары мен бостандықтарын сақтау; заң үстемдігі мен тәртіпті қамтамасыз ету; жалпыұлттық бірлікті нығайту; халықтың әл-ауқатын арттыру; жауапкершілігі мол және шығармашыл патриотизм идеяларын қалыптастыру; қоғамдық диалогты дамыту; еңбек, прогресс және білім құндылықтарын бекіту; жоғары экологиялық мәдениетті қалыптастыру; тарихи-мәдени мұраны сақтау; ұлттық мәдениетті қолдау" деп көрсетілген. Көріп отырғанымыздай, баптың көлемі едәуір кеңейген. Бұл мүлдем жаңа бап. Жалпы, бұл норма жаңа Преамбуламен үйлесім табады, сондықтан оны Конституцияның жаңа редакциясындағы Преамбуламен қатар маңызды норма деп атауға болады", – деді ол.
