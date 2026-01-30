#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-1°
$
503.17
600.89
6.63
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-1°
$
503.17
600.89
6.63
Қоғам

Демалыс күндеріне арналған валюта бағамы: 31 қаңтар және 1 ақпан

Демалыс күндеріне арналған валюта бағамы: 31 қаңтар және 1 ақпан, сурет - Zakon.kz жаңалық 30.01.2026 17:21 Сурет: freepik
Қазақстан қор биржасында (KASE) 2026 жылғы 30 қаңтар сағат 17:00-де шетел валюталары бойынша кешкі сауда қорытындыланды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Сауда нәтижесінде доллардың салмақты орташа бағамы 501,24 теңге болып, 1,8 теңге төмендеді.

Еуроның орташа бағамы – 597,92 теңге (-3,18).

Рубль бағамы 6,63 теңге (+0,04) болды.

Қытай юанінің күндізгі саудадағы бағамы 72,16 теңге (-0,37) болды.

Ақша айырбастау орындарында доллар 501,8-504,3 теңгеге сатып алынып/сатылып жатыр, еуро – 595,4-598,9 теңге, рубль – 6,51-6,63 теңге.

30 қаңтар таңертең Ұлттық банк доллар бағамын 503,17 теңге, еуро – 600,89 теңге, рубль – 6,63 теңге деп бекітті.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Боран, жаңбыр және көктайғақ: 31 қаңтарда ауа райы қандай болады
17:43, Бүгін
Боран, жаңбыр және көктайғақ: 31 қаңтарда ауа райы қандай болады
Демалыс күндеріне арналған валюта бағамы: 24 және 25 қаңтар
18:02, 23 қаңтар 2026
Демалыс күндеріне арналған валюта бағамы: 24 және 25 қаңтар
Демалыс күндеріне арналған валюта бағамы: 4 және 5 қазан
18:29, 03 қазан 2025
Демалыс күндеріне арналған валюта бағамы: 4 және 5 қазан
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: