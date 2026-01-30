Демалыс күндеріне арналған валюта бағамы: 31 қаңтар және 1 ақпан
Сурет: freepik
Қазақстан қор биржасында (KASE) 2026 жылғы 30 қаңтар сағат 17:00-де шетел валюталары бойынша кешкі сауда қорытындыланды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Сауда нәтижесінде доллардың салмақты орташа бағамы 501,24 теңге болып, 1,8 теңге төмендеді.
Еуроның орташа бағамы – 597,92 теңге (-3,18).
Рубль бағамы 6,63 теңге (+0,04) болды.
Қытай юанінің күндізгі саудадағы бағамы 72,16 теңге (-0,37) болды.
Ақша айырбастау орындарында доллар 501,8-504,3 теңгеге сатып алынып/сатылып жатыр, еуро – 595,4-598,9 теңге, рубль – 6,51-6,63 теңге.
30 қаңтар таңертең Ұлттық банк доллар бағамын 503,17 теңге, еуро – 600,89 теңге, рубль – 6,63 теңге деп бекітті.
