Боран, жаңбыр және көктайғақ: 31 қаңтарда ауа райы қандай болады
Сурет: pixabay
2026 жылғы 31 қаңтар, сенбі күні батыс және өңтүстік циклондарымен байланысты фронттық жүйелердің әсерінен республиканың көп бөлігінде қар жауып, боран соғады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Қазгидромет орталығының синоптиктері мәліметінше, батыс және оңтүстік өңірлерде күндіз жаңбыр мен қар жауады.
"Орталық, шығыс және оңтүстік-шығыс аймақтарда антициклонның әсерінен ауа райы құрғақ және салыстырмалы түрде тыныш болады", – деп хабарлады метеорологтар.
Сонымен қатар республика бойынша жел күшейіп, кей жерлерде тұман мен мұздақ пайда болуы мүмкін.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript