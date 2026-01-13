#Халық заңгері
Қоғам

Жел, боран және көктайғақ: 14 қаңтарда Қазақстанда ауа райы қандай болады

Жел, боран және көктайғақ: 14 қаңтарда Қазақстанда ауа райы қандай болады, сурет - Zakon.kz жаңалық 13.01.2026 18:01 Сурет: pixabay
2026 жылғы 14 қаңтарда Қазақстанның көп бөлігі антициклон ықпалында болады. Бұл ауа райының негізінен ашық әрі аязды болатынын, жауын-шашынның аз мөлшерде түсетінін көрсетеді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Дегенмен "Қазгидромет" РМК синоптиктерінің мәліметі бойынша, кейбір ерекшеліктер бар.

Мысалы, елдің батысы мен шығысында атмосфералық фронттар әсер етіп, жаңбыр мен қар жауып, боран соғады.

Сонымен қатар, республика бойынша жел күшейіп, жолдарда көктайғақ және әсіресе, таңертең және кешкі уақытта тұман түсуі ықтимал.

Айдос Қали
