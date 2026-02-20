#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+11°
$
489.17
576.63
6.38
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+11°
$
489.17
576.63
6.38
Қоғам

Боран, жел: 21 ақпанда Қазақстанда ауа райы қандай болады

Боран, жел: 21 ақпанда Қазақстанда ауа райы қандай болады, сурет - Zakon.kz жаңалық 20.02.2026 18:38 Сурет: freepik
"Қазгидромет" РМК синоптиктері 2026 жылғы 21 ақпан, сенбі күні Қазақстан аумағындағы ауа райына болжам ұсынды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Болжамға сәйкес, ел аумағының басым бөлігінде солтүстік-батыс циклон және онымен байланысты атмосфералық фронтальды бөліктердің ықпалы сақталады.

"Жаңбыр мен қар, боран, көктайғақ күтіледі. Республика бойынша тұман түсіп, жел күшеюі мүмкін", – деп хабарлады "Қазгидромет" РМК баспасөз қызметі.

Сонымен қатар, Жетісу облысындағы Алакөл көлдері маңында, Түркістан облысының тау асуларында түнде және таңертең, сондай-ақ Жамбыл облысының оңтүстік-батысы мен таулы аудандарында секундына 30 метр және одан да жоғары жылдамдықпен өте күшті жел соғады деп болжанып отыр.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Қазақстанда 18 ақпанда ауа райы қандай болады
17:34, 17 ақпан 2026
Қазақстанда 18 ақпанда ауа райы қандай болады
Қазақстанда 11 ақпанда ауа райы қандай болады
19:22, 10 ақпан 2026
Қазақстанда 11 ақпанда ауа райы қандай болады
20 желтоқсанда Қазақстанның барлық өңірінде қар жауып, боран соғады
17:31, 19 желтоқсан 2025
20 желтоқсанда Қазақстанның барлық өңірінде қар жауып, боран соғады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Защитник сборной Казахстана может перейти в "Актобе"
19:40, Бүгін
Защитник сборной Казахстана может перейти в "Актобе"
"Барыс" назвал состав на матч КХЛ против "Шанхайских Драконов"
19:08, Бүгін
"Барыс" назвал состав на матч КХЛ против "Шанхайских Драконов"
Алекс Перейра высказался о следующем поединке в UFC
18:39, Бүгін
Алекс Перейра высказался о следующем поединке в UFC
Мария Шарапова назвала вид спорта, в котором хотела бы выступить на зимней Олимпиаде
18:21, Бүгін
Мария Шарапова назвала вид спорта, в котором хотела бы выступить на зимней Олимпиаде
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: