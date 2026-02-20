Боран, жел: 21 ақпанда Қазақстанда ауа райы қандай болады
Сурет: freepik
"Қазгидромет" РМК синоптиктері 2026 жылғы 21 ақпан, сенбі күні Қазақстан аумағындағы ауа райына болжам ұсынды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Болжамға сәйкес, ел аумағының басым бөлігінде солтүстік-батыс циклон және онымен байланысты атмосфералық фронтальды бөліктердің ықпалы сақталады.
"Жаңбыр мен қар, боран, көктайғақ күтіледі. Республика бойынша тұман түсіп, жел күшеюі мүмкін", – деп хабарлады "Қазгидромет" РМК баспасөз қызметі.
Сонымен қатар, Жетісу облысындағы Алакөл көлдері маңында, Түркістан облысының тау асуларында түнде және таңертең, сондай-ақ Жамбыл облысының оңтүстік-батысы мен таулы аудандарында секундына 30 метр және одан да жоғары жылдамдықпен өте күшті жел соғады деп болжанып отыр.
