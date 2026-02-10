#Халық заңгері
Қоғам

Қазақстанда 11 ақпанда ауа райы қандай болады

Қазақстанда 11 ақпанда ауа райы қандай болады, сурет - Zakon.kz жаңалық 10.02.2026 19:22 Сурет: Zakon.kz
"Қазгидромет" синоптиктері 11 ақпандағы ауа райына болжам ұсынды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Елдің көп бөлігінде батыс циклонының әсерінен ауа райы тұрақсыз болады.

"Жаңбыр, қар түрінде жауын-шашын, кей жерлерде мол түседі, республика аумағында боран соғып, көктайғақ болып, тұман түседі және жел күшейеді", – делінген хабарламада.

Сонымен қатар, синоптиктер батыс, оңтүстік, Абай облысының орталығы, Шығыс Қазақстан облысының батысы, солтүстігі мен шығысы, Жетісу облысының Алаколь көлдері аймағында, Түркістан облысының таулы өткелдерінде түнде жел жылдамдығы секундына 30 метрге дейін немесе одан жоғары болатынын ескертті.

Айдос Қали
