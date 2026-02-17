#Референдум-2026
Қоғам

Қазақстанда 18 ақпанда ауа райы қандай болады

Қазақстанда 18 ақпанда ауа райы қандай болады
"Қазгидромет" РМК синоптиктері ертең, 2026 жылғы 18 ақпанға арналған ауа райына болжам ұсынды, деп хабарлайды Zakon.kz.

"Қазгидромет" мәліметінше, елдің басым бөлігінде солтүстік-батыс циклонының және оған қатысты атмосфералық фронттардың әсері басым болады.

"Кей жерлерде жаңбыр мен қар түріндегі жауын түсіп, боран және көктайғақ болуы мүмкін", — деп хабарлады "Қазгидромет" баспасөз қызметі.

Ал оңтүстік-батыс және оңтүстік өңірлерде, антициклонның әсері сақталғандықтан, жауын-шашынсыз ауа райы күтіледі.

Сонымен қатар, республиканың барлық аумағында тұман түсіп, желдің екпіні күшеюі мүмкін.

Айдос Қали
