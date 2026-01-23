Демалыс күндеріне арналған валюта бағамы: 24 және 25 қаңтар
Сурет: freepik
Қазақстан қор биржасында (KASE) 2026 жылғы 23 қаңтар күні сағат 17:00-де шетел валюталары бойынша кешкі сауда-саттық жабылды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Сауда қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 503,19 теңге болып, 2,52 теңге төмендеді.
Еуроның орташа өлшенген бағамы 589,88 теңге болды (–1,16).
Ресей рублінің бағамы 6,64 теңгеге дейін төмендеді (–0,02).
Қытай юанінің бағамы күндізгі саудада 72,39 теңге болды (–0,23).
Айырбастау пункттерінде доллар 504,3-506,7 теңгеден, еуро 591-595,5 теңгеден, рубль 6,51-6,62 теңгеден сатып алынып, сатылып жатыр.
23 қаңтар күні таңертең Ұлттық банк доллардың ресми бағамын 505,71 теңге, еуроны – 591,43 теңге, рубльді – 6,65 теңге деңгейінде белгіледі.
