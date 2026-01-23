#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-5°
$
503.35
590.63
6.62
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-5°
$
503.35
590.63
6.62
Қоғам

Демалыс күндеріне арналған валюта бағамы: 24 және 25 қаңтар

Демалыс күндеріне арналған валюта бағамы: 24 және 25 қаңтар, сурет - Zakon.kz жаңалық 23.01.2026 18:02 Сурет: freepik
Қазақстан қор биржасында (KASE) 2026 жылғы 23 қаңтар күні сағат 17:00-де шетел валюталары бойынша кешкі сауда-саттық жабылды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Сауда қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 503,19 теңге болып, 2,52 теңге төмендеді.

Еуроның орташа өлшенген бағамы 589,88 теңге болды (–1,16).

Ресей рублінің бағамы 6,64 теңгеге дейін төмендеді (–0,02).

Қытай юанінің бағамы күндізгі саудада 72,39 теңге болды (–0,23).

Айырбастау пункттерінде доллар 504,3-506,7 теңгеден, еуро 591-595,5 теңгеден, рубль 6,51-6,62 теңгеден сатып алынып, сатылып жатыр.

23 қаңтар күні таңертең Ұлттық банк доллардың ресми бағамын 505,71 теңге, еуроны – 591,43 теңге, рубльді – 6,65 теңге деңгейінде белгіледі.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Қазақстандағы әлеуметтік әуе рейстерінің бағасы төмендемейді
18:20, Бүгін
Қазақстандағы әлеуметтік әуе рейстерінің бағасы төмендемейді
3 және 4 тамыздағы демалыс күндеріне арналған валюта бағамдары
19:00, 02 тамыз 2024
3 және 4 тамыздағы демалыс күндеріне арналған валюта бағамдары
Мейрам күндеріне арналған валюта бағамы - 1,2,3,4 қаңтар
17:35, 31 желтоқсан 2025
Мейрам күндеріне арналған валюта бағамы - 1,2,3,4 қаңтар
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: