#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+8°
$
505.53
593.44
6.34
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+8°
$
505.53
593.44
6.34
Қаржы

Мейрам күндеріне арналған валюта бағамы - 1,2,3,4 қаңтар

Валюта, ақша бағамы, 1 қаңтар, 2 қаңтар, 3 қаңтар, 4 қаңтар, сурет - Zakon.kz жаңалық 31.12.2025 17:35 Сурет: Zakon.kz/Максим Золотухин
Қазақстан қор биржасында (KASE) 2025 жылғы 31 желтоқсанда, сағат 17:00-де шетел валюталары бойынша кешкі сауда-саттық тоқтатылды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Сауда-саттық қорытындысы бойынша 1 АҚШ долларының орташа бағамы 505,73 теңгені құрап, кешегісінен 3,22 теңгеге қымбаттады.

Ресей рублінің бағамы 6,31 теңгеге (-0,11) дейін төмендеді.

Таңертеңгі сауда-саттықта Қытай юаны бағамы 72,12 теңгені (+0,09) құрады.

Ақша айырбас орындарында 1 АҚШ доллары 511,2 теңгеге сатылып, 516,8 теңгеден сатып алынуда, 1 еуро – 592,6-602,9 теңгеден, рубль – 6,13-6,41 теңгеден сатып алынып/сатылуда.

31 желтоқсан күні таңертең Ұлттық банк 1 АҚШ доллар бағамын 502,57 теңге, 1 еуро – 591,68 теңге, рубль – 6,42 теңге деңгейінде бекіткен болатын.  

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Елорда әкімдігі толассыз жауған қарға байланысты мәлімдеме жасады
18:39, Бүгін
Елорда әкімдігі толассыз жауған қарға байланысты мәлімдеме жасады
13-14 желтоқсан күндеріне арналған валюта бағамы
17:22, 12 желтоқсан 2025
13-14 желтоқсан күндеріне арналған валюта бағамы
Демалыс күндеріне арналған валюта бағамы: 27-28 желтоқсан
17:22, 26 желтоқсан 2025
Демалыс күндеріне арналған валюта бағамы: 27-28 желтоқсан
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: