Мейрам күндеріне арналған валюта бағамы - 1,2,3,4 қаңтар
Қазақстан қор биржасында (KASE) 2025 жылғы 31 желтоқсанда, сағат 17:00-де шетел валюталары бойынша кешкі сауда-саттық тоқтатылды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Сауда-саттық қорытындысы бойынша 1 АҚШ долларының орташа бағамы 505,73 теңгені құрап, кешегісінен 3,22 теңгеге қымбаттады.
Ресей рублінің бағамы 6,31 теңгеге (-0,11) дейін төмендеді.
Таңертеңгі сауда-саттықта Қытай юаны бағамы 72,12 теңгені (+0,09) құрады.
Ақша айырбас орындарында 1 АҚШ доллары 511,2 теңгеге сатылып, 516,8 теңгеден сатып алынуда, 1 еуро – 592,6-602,9 теңгеден, рубль – 6,13-6,41 теңгеден сатып алынып/сатылуда.
31 желтоқсан күні таңертең Ұлттық банк 1 АҚШ доллар бағамын 502,57 теңге, 1 еуро – 591,68 теңге, рубль – 6,42 теңге деңгейінде бекіткен болатын.
