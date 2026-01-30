#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-1°
$
503.17
600.89
6.63
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-1°
$
503.17
600.89
6.63
Қоғам

Алматыда көші-қон тәртібін бұзған 21 шетел азаматы елден шығарылды

Алматыда көші-қон тәртібін бұзған 21 шетел азаматы елден шығарылды, сурет - Zakon.kz жаңалық 30.01.2026 18:48 Сурет: polisia.kz
Алмалы ауданында өткен үш күндік іс-шара барысында полиция қызметкерлері көші-қон заңнамасының 141 бұзушылық дерегін анықтады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Оның ішінде 21 шетел азаматы Қазақстан Республикасының аумағынан шығарылып, тағы 25 адам жеке басын анықтау және әрі қарайғы қарау үшін қабылдау-тарату орнына орналастырылды.

Тексеру нәтижесінде шетел азаматтарының елде болу тәртібін бұзуы, заңсыз еңбек қызметімен айналысуы, сондай-ақ шетелдіктердің елде заңды болуын қамтамасыз етпеген қабылдаушы тараптың жауапкершілігіне қатысты деректер анықталды. Бұдан бөлек, тіркеусіз және құжатсыз тұру жағдайлары тіркелді.

Атап айтқанда, тиісті рұқсат құжаттарынсыз еңбек қызметін жүзеге асырған шетел азаматтарының тобы анықталды. Жеке басы анықталғаннан кейін олар жауапкершілікке тартылып, ел аумағынан шығарылды. Қазіргі уақытта аталған тұлғаларды жұмысқа тартқан жұмыс берушіні жауапкершілікке тарту мәселесі қаралуда. Сонымен қатар іс-шара аясында алименттік міндеттемелерді орындаудан жалтарып жүрген азаматтар да анықталды.


"Аудандық жедел-профилактикалық тексерулер – жоспарлы әрі кезең-кезеңімен жүргізілетін жүйелі жұмыс. Біз қаланың аудандарын біртіндеп қамтып, көші-қон заңнамасының бұзылуын анықтаймыз және шетел азаматтары мен қабылдаушы тараптың әрекеттеріне құқықтық баға береміз. Негізгі мақсат – тәртіп орнату және алдын алу, бұл біржолғы шаралар емес", – деп атап өтті Алматы қаласы полиция департаменті көші-қон қызметі басқармасының бастығы Еркін Амантаев.
Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Алматыда көші-қон заңнамасын бұзған шетелдіктер елден шығарылды
15:09, 07 сәуір 2023
Алматыда көші-қон заңнамасын бұзған шетелдіктер елден шығарылды
Елордада көші-қон заңнамасын бұзған шетелдік елден шығарылды
12:45, 10 қазан 2024
Елордада көші-қон заңнамасын бұзған шетелдік елден шығарылды
Абай облысында көші-қон тәртібін бұзған 137 шетелдік елден шығарылды
14:36, 08 қазан 2025
Абай облысында көші-қон тәртібін бұзған 137 шетелдік елден шығарылды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: