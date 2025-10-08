#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+12°
$
541.63
632.24
6.61
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+12°
$
541.63
632.24
6.61
Қоғам

Абай облысында көші-қон тәртібін бұзған 137 шетелдік елден шығарылды

Эмигрант, эмигранты, эмиграция, мигрант, мигранты, миграция, иммигранты, иммигрант, иммиграция, приезжий, приезжие, переезд, аэропорт, люди в аэропорту, путешествие, репатриация, репатрианты, репатриант, кандас, кандасы, сурет - Zakon.kz жаңалық 08.10.2025 14:36 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Көші-қон заңнамасын сақтау – қоғамдық қауіпсіздіктің кепілі. Осы орайда Абай облысы полиция департаменті тұрақты түрде рейдтік іс-шаралар ұйымдастырып, заңсыз көші-қонға тосқауыл қоюда.

Соның аясында елімізде болу ережелерін бұзған бірқатар шетелдік азаматтар анықталды. Абай облысында жыл басынан бері әкімшілік істердің қорытындысы бойынша сот шешімімен 100 шетелдік, "Учаске" жедел профилактикалық іс-шарасы аясында 37 азамат Қазақстан Республикасы аумағынан шығарылған.

Сонымен қатар оларға еліміздің аумағына қайта кіруге бес жылға дейінгі мерзімде тыйым салынды. Бұл – еліміздің көші-қон талаптарын елемегендер үшін қатаң ескерту ғана емес, маңызды сабақ.

Профилактикалық жұмыстарға да ерекше назар аударылуда.

Көші-қон қызметі мамандары шетелден келген азаматтарға Қазақстан Республикасының заңдарын, атап айтқанда елімізде болу тәртібі, уақытылы тіркелу, еңбек қызметін жүргізу ережелерін сақтау қажеттігін үнемі түсіндіреді.

Бұл жұмыстар заң бұзушылықтардың алдын алуға және құқықтық сауаттылықты арттыруға бағытталған. Сонымен қатар көші-қон қызметі жұмыс берушілермен кездесулер өткізіп, шетелдік жұмыс күшін заңды түрде тарту жолдарын да түсіндіруде.

Шетелдік азаматтар тұратын немесе жұмыс істейтін орындарда тексеріс жүргізіліп, бірлескен рейдтер ұйымдастырылып тұрады.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Елордада көші-қон заңнамасын бұзған шетелдік елден шығарылды
12:45, 10 қазан 2024
Елордада көші-қон заңнамасын бұзған шетелдік елден шығарылды
Алматыда көші-қон заңнамасын бұзған шетелдіктер елден шығарылды
15:09, 07 сәуір 2023
Алматыда көші-қон заңнамасын бұзған шетелдіктер елден шығарылды
Қазақстанда көші-қон заңнамасын бұзған 50 шетелдік елден шығарылды
09:25, 18 қазан 2024
Қазақстанда көші-қон заңнамасын бұзған 50 шетелдік елден шығарылды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: