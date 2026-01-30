Алатауда түзеу мекемесі басшысының экс-орынбасары бірнеше рет пара алды деген күдікпен ұсталды
Сурет: Zakon.kz
Алматы облысының прокуратурасы қылмыстық-атқару жүйесінің бұрынғы қызметкеріне қатысты тергеу жүріп жатқанын растады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Ведомствоның мәліметінше, Алматы облысы және Жетісу облысы бойынша қылмыстық-атқару жүйесі департаментіне қарасты №14 мекеменің бұрынғы бастығының орынбасары Серік Арыстанов ұсталды.
"Ол ҚР Қылмыстық кодексінің 366-бабы 3-бөлігі 4-тармағы бойынша, яғни сотталған адамдардан бірнеше рет пара алу фактілері бойынша күдікке ілінген", – деп хабарлады ведомство.
Күдіктіге қатысты бұлтартпау шарасын Қонаев қаласының мамандандырылған тергеу соты таңдады. Сот санкциясымен ол қамауға алынды.
Қазіргі уақытта сотқа дейінгі тергеп-тексеру жалғасып жатыр.
Прокуратура ҚР Қылмыстық-процестік кодексінің 201-бабына сәйкес өзге ақпарат жария етілмейтінін мәлімдеді.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript