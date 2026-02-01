#Халық заңгері
Қоғам

Павлодарда салынып жатқан көпір бір тәулікте екінші рет өртенді

Павлодарда салынып жатқан көпір бір тәулікте екінші рет өртенді, сурет - Zakon.kz жаңалық 01.02.2026 13:19 Сурет: Павлодар облысы төтенше жағдайлар департаменті
2026 жылы 1 ақпанда Павлодарда Ертіс өзенінен өтетін салынып жатқан көпірде өрт шықты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Павлодар облысының төтенше жағдайлар департаментінің мәліметінше, оқиға орнына дереу өрт сөндіру-құтқару бөлімшелері жіберілген.

"Қызметкерлер №5 тіректегі өртті сөндіруге жедел кірісті. Өрт оқшаулағыш материалда, қорғау жабындысында және шпонканың ағаш конструкцияларында шыққан. Өртті сөндіруге биіктік пен қиын қолжетімді учаскелер кедергі болды. Жалпы 100 шаршы метр алаңдағы өрт толық сөндірілді. Өрттің көпірдің басқа конструкцияларына таралуына жол берілген жоқ", – деп хабарлады ведомство.

Оқиға салдарынан зардап шеккендер жоқ.

Алдын ала болжам бойынша өрттің шығу себебі – электр жабдықтарын пайдалану кезінде өрт қауіпсіздігі талаптарының сақталмауы.

ТЖД атап өткендей, "кеше және бүгін шыққан өрттердің себептері арасында тікелей байланыс жоқ".

