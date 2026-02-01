#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+5°
$
501.02
597.27
6.59
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+5°
$
501.02
597.27
6.59
Қоғам

Бурабайда ер адам әріптесін абайсызда атып алды

Бурабайда ер адам әріптесін абайсызда атып алды, сурет - Zakon.kz жаңалық 01.02.2026 15:25 Сурет: pixabay
Бурабайда ер адам аяғынан оқ жарақатымен ауруханаға жеткізілді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Оқиға жергілікті кәсіпорындардың бірінде болған. Алдын ала мәлімет бойынша, қызметкерлердің бірі қаңғыбас иттерге оқ атпақ болған кезде абайсызда әріптесінің аяғына тигізіп алған.

Ақмола облыстық денсаулық сақтау басқармасының баспасөз қызметі зардап шеккен адамның ауруханаға оқ жарақатымен түскенін растады.

Ведомство мәліметінше, науқастың өміріне қауіп жоқ, жағдайы тұрақты. Ол Бурабай аудандық ауруханасына жатқызылған.

Ал Ақмола облыстық полиция департаменті адамның денсаулығына абайсызда ауыр зиян келтіру және жануарларға қатыгездік көрсету фактілері бойынша сотқа дейінгі тергеу басталғанын хабарлады. Қазіргі уақытта қажетті тергеу әрекеттері жүргізіліп жатыр.

Сондай-ақ тәртіп сақшылары оқиға кезінде қолданылған қаруды сараптамаға алған.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
ІІМ қызметкері әріптесін абайсызда атып өлтірді
14:43, 02 қыркүйек 2025
ІІМ қызметкері әріптесін абайсызда атып өлтірді
Алматыда полицей абайсызда әріптесін атып, мерт қылды
12:47, 05 маусым 2023
Алматыда полицей абайсызда әріптесін атып, мерт қылды
Таразда полиция қызметкері абайсызда әріптесін атып тастады
13:54, 18 қараша 2024
Таразда полиция қызметкері абайсызда әріптесін атып тастады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: