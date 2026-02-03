#Халық заңгері
Қоғам

50 тәулікке дейін қамау: қазақстандықтарға қандай әрекеттер үшін жаза көзделген

Задержание, арест, наручники, задержанный, арестованный, преступник, сурет - Zakon.kz жаңалық 03.02.2026 13:58 Фото: freepik
Ішкі істер министрлігі (ІІМ) 2026 жылғы 3 ақпанда қазақстандықтарға қандай құқық бұзушылықтар үшін қатаң жаза қарастырылатынын түсіндіретін ақпарат жариялады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ведомствоның мәліметінше, азаматтардың жеке өмірі мен қауіпсіздігі заңмен қорғалған. Ал адамды қудалау және қайта-қайта мазалау қылмыс болып саналады.

"Қайталанатын қоңыраулар шалу, хабарламалар жіберу, әлеуметтік желілер арқылы аңду, сондай-ақ адамның еркінен тыс қудалау – сталкингке жатады және ол жеке қауіпсіздікке әрі психологиялық жағдайға елеулі зиян келтіреді", – деп хабарлады ҚР ІІМ баспасөз қызметі.

ҚР Қылмыстық кодексінің 115-1-бабына сәйкес, сталкинг үшін қатаң жауапкершілік көзделген.

"Аталған нормаға сәйкес, 200 айлық есептік көрсеткішке дейін айыппұл, 200 сағатқа дейін қоғамдық жұмыстар немесе 50 тәулікке дейін қамау жазасы тағайындалуы мүмкін", – делінген түсіндірмеде.

Қудалауға, аңдуға немесе жүйелі түрде мазалауға тап болған азаматтарға 102 нөміріне хабарласу немесе полиция органдарына жүгіну ұсынылады.

Айта кетейік, бұған дейін, 2 ақпанда ІІМ жалған ақпарат тарату және арандатушылық әрекеттер үшін жауапкершілік бар екенін ескерткен еді.

