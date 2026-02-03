4 ақпанда қай өңірлерде қолайсыз ауа райына байланысты ескерту жасалды
Түркістан облысының батысында, солтүстігінде, оңтүстігінде, таулы аудандарында тұман күтіледі. Оңтүстік-шығыстан жел соғады, түнде облыстың тау асуларында, күндіз облыстың батысында, оңтүстігінде, таулы аудандарында 15-20 м/с.
Қарағанды облысының батысында, солтүстігінде, шығысында тұман күтіледі. Қарағандыда түнде және таңертең тұман күтіледі.
Ұлытау облысының солтүстігінде, оңтүстігінде, орталығында тұман күтіледі. Оңтүстік-шығыстан жел соғады, күннің соңында облыстың солтүстігінде, шығысында екпіні 15-18 м/с. Жезқазғанда тұман күтіледі.
Павлодар облысының солтүстігінде, шығысында тұман күтіледі.
Солтүстік Қазақстан облысының батысында қар, бұрқасын күтіледі. Түнде және таңертең облыстың батысында тұман күтіледі. Оңтүстік-шығыстан жел соғады, күндіз облыстың оңтүстігінде, солтүстігінде, шығысында екпіні 15-20 м/с. 05 ақпанда жауын-шашын (жаңбыр, қар), бұрқасын, көктайғақ, күндіз облыстың батысында, солтүстігінде қатты жауын-шашын (жаңбыр, қар) күтіледі. Облыстың батысында, солтүстігінде, оңтүстігінде тұман күтіледі. Батыстан, солтүстік-батыстан жел соғады, түнде облыстың батысында, солтүстігінде, шығысында 15-20 м/с, күндіз күші 15-20 м/с. Петропавлда оңтүстік-шығыстан жел соғады, күндіз екпіні 15-20 м/с күтіледі. 05 ақпанда жауын-шашын (жаңбыр, қар), көктайғақ, жаяу бұрқасын күтіледі. Батыстан, солтүстік-батыстан жел соғады, күші 15-20 м/с.
Ақтөбе облысының солтүстігінде, орталығында түнде қатты қар, күндіз қатты жауын-шашын (жаңбыр, қар) күтіледі. Көктайғақ, облыстың оңтүстігінде, шығысында, орталығында тұман күтіледі. Ақтөбеде көктайғақ күтіледі.
Атырау облысының солтүстігінде, шығысында аздаған қар, жаяу бұрқасын күтіледі. Облыстың батысында, солтүстігінде, оңтүстігінде тұман, көктайғақ. Солтүстік-батыстан жел соғады, облыстың солтүстігінде, оңтүстігінде, шығысында екпіні 15-20 м/с. Атырауда түнде және таңертең тұман, көктайғақ күтіледі. Солтүстік-батыстан жел соғады, күндіз екпіні 15-18 м/с.
Абай облысында қар, бұрқасын күтіледі, күндіз облыстың солтүстігінде, шығысында, оңтүстігінде қар, бұрқасын күтіледі. Облыстың солтүстігінде, оңтүстігінде тұман күтіледі. Жел батыстан, солтүстік-батыстан соғады, облыстың шығысында, орталығында 15-20 м/с.
Шығыс Қазақстан облысында қар, бұрқасын күтіледі. Облыстың солтүстігінде, оңтүстігінде тұман күтіледі. Жел оңтүстік-батыстан, батыстан соғады, облыстың оңтүстік-шығысында 15-20 м/с.
Маңғыстау облысының батысында, солтүстік-шығысында, орталығында жауын-шашын (жаңбыр, қар), жаяу бұрқасын, көктайғақ, күндіз жауын-шашын (жаңбыр, қар), жаяу бұрқасын, көктайғақ күтіледі. Облыстың солтүстігінде, орталығында тұман күтіледі. Солтүстіктен жел соғады, түнде облыстың солтүстік-шығысында, күндіз екпіні 15-20 м/с күтіледі. Ақтауда жауын-шашын (жаңбыр, қар), көктайғақ күтіледі. Күндіз жаяу бұрқасын. Солтүстіктен жел соғады күндіз екпіні 15-20 м/с күтіледі.
Қостанай облысының батысында, солтүстігінде, оңтүстігінде жауын-шашын (көбінесе қар), жаяу бұрқасын, көктайғақ күтіледі. Облыстың солтүстігінде, шығысында тұман. Қостанайда күндіз жауын-шашын (көбінесе қар), жаяу бұрқасын күтіледі.
Жамбыл облысының шығысында, таулы аудандарында көктайғақ күтіледі. Кей уақыттарда тұман күтіледі. Оңтүстік-шығыстан соғатын жел солтүстік-шығыс желіне ауысады, күндіз облыстың солтүстік-шығысында, таулы аудандарында 15-20 м/с күтіледі. Таразда кей уақыттарда тұман күтіледі.
Ақмола облысының солтүстігінде, шығысында тұман күтіледі. Оңтүстік-шығыстан жел соғады, күндіз облыстың батысында, солтүстігінде екпіні 15-20 м/с.
Батыс Қазақстан облысының солтүстігінде қар, жаяу бұрқасын, күндіз облыстың шығысында қар, жаяу бұрқасын күтіледі. Облыстың солтүстігінде, шығысында, оңтүстігінде тұман, көктайғақ күтіледі. Жел солтүстік-батыстан, солтүстіктен соғады, күндіз облыстың солтүстігінде, шығысында, оңтүстігінде екпіні 15-20 м/с. Оралда түнде қар, жаяу бұрқасын күтіледі. Тұман, көктайғақ күтіледі.
Жетісу облысының таулы аудандарында кей уақыттарды қатты жауын-шашын (жаңбыр, қар) күтіледі. Облыстың солтүстігінде, орталығында, таулы аудандарында кей уақыттарда тұман, жолдарда көктайғақ. Батыстан жел соғады, облыстың шығысында, таулы аудандарында екпіні 15-20 м/с. Талдықорғанда кей уақыттарда тұман күтіледі.
Қызылорда облысында тұман, облыстың батысында көктайғақ күтіледі. Қызылорда қ: 04 ақпанда кей уақытта тұман күтіледі.
Алматы облысының таулы аудандарында кей уақыттарда қатты жауын-шашын (жаңбыр, қар) күтіледі. Облыстың солтүстігінде, оңтүстігінде, таулы аудандарында кей уақыттарда тұман, жолдарда көктайғақ күтіледі. Солтүстік-батыстан соғатын жел солтүстік-шығысқа ауысады, облыстың батысында, шығысында екпіні 15-20 м/с. Қонаевта түнде және таңертең тұман, жолдарда көктайғақ күтіледі. Солтүстік-батыстан соғатын жел солтүстік-шығысқа ауысады кей уақытта екпіні 18 м/с.
Алматыда түнде және таңертең тұман, жолдарда көктайғақ күтіледі.