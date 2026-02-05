Алматыда демалыс күнгі жәрмеңкелер көбейеді
Алматыда демалыс күндері өтетін жәрмеңкелер саны көбейеді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Қалада азық-түлік инфрақұрылымын дамыту және отандық фермерлерді қолдау бағытындағы жүйелі жұмыс жалғасып келеді.
2025 жылы Алматының бес ауданында 430 жәрмеңке ұйымдастырылды, ал биыл жыл соңына дейін олардың саны 2,5 есеге артады: 1000-нан астам жәрмеңке өткізу жоспарланған.
Жәрмеңке Алматы қаласы әкімдігінің, Кәсіпкерлік және инвестициялар басқармасының және "Алматы" ӘКК" АҚ қолдауымен өтеді.
Мұнда қала тұрғындары жаңа піскен көкөніс, жеміс-жидек пен өзге де ауыл шаруашылығы өнімдерін өндірушілерден тікелей, қолжетімді бағамен сатып ала алады.
