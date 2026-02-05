#Халық заңгері
Қоғам

Павлодар облысында 20 ауыл ішімдіктен бас тартты

Алкоголь, алкогольная продукция, алкоголизм, спирт, спиртной напиток, алкогольные напитки, спиртное, алкоголик, алкоголики, сурет - Zakon.kz жаңалық 05.02.2026 12:08 Фото: pexels
Павлодар облысында алкоголь өнімдерін сатудан өз еркімен бас тартқан елдімекендердің саны артып келеді.

Екібастұз қаласына қарасты 15 ауылда, Ақсу қаласы мен Баянауыл ауданында екі ауылдан, сондай-ақ Тереңкөл ауданындағы ауылда алкоголь өнімдерін өткізуге тыйым салынған.

Аталған елді мекендердегі барлық дүкендерде алкоголь өнімдері сатылмайды.

"Бұл ауылдар жасалған меморандумдарға сәйкес алкоголь өнімдерін тұтынудан түбегейлі бас тартты. Мұндай шешімдер ауыл ақсақалдары мен қоғам өкілдері қатысатын кеңестерде қабылданады. Кеңес құрамына елге сыйлы азаматтар мен ақсақалдар, ауылдық округ әкімдері, сондай-ақ учаскелік полиция инспекторлары кіреді. Тұрғындардың алкогольден бас тартуы қылмыстың болмауына, құқық бұзушылықтар мен отбасылық жанжалдардың алдын алуға ықпал етті. Жүйелі жұмыстың нәтижесінде соңғы жылдары аталған ауылдарда бірде-бір қылмыс тіркелген жоқ", – деді Павлодар облысы ПД қоғамдық қауіпсіздік басқармасының бастығы Азамат Күркебаев.

Аталған ауылдардың тұрғындары да алкогольден бас тартудың арқасында өздерін қауіпсіз әрі жайлы сезінетіндерін, елді мекендерде тәртіп пен тыныштық орнағанын атап өтуде.

Полиция қызметкерлері алдағы уақытта мұндай ауылдардың саны арта түседі деп үміттенеді. Құқық қорғау органдары қылмыссыз қоғам қалыптастыру бағытындағы жұмысты жалғастыруда.

