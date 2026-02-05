Алаяқтар құрбандарын қалай таңдайды - маман пікірі
Сарапшының айтуынша, кибералаяқтар маркетингтік "воронка" қағидаты бойынша жұмыс істейді: мүмкіндігінше көп адамды қамтып, олардың ішінен хабарламаға қызығушылық танытқандарды немесе жауап бергендерді іріктейді. Алғашқы кезеңде олар жаппай тарату әдістерін қолданады – электрондық пошта, әлеуметтік желілер, мессенджерлер немесе телефон қоңыраулары арқылы. Бұл тәсіл белсенді емес аккаунттарды бірден алып тастап, қандай да бір реакция білдірген пайдаланушыларға назар аударуға мүмкіндік береді.
"Алаяқтар мүмкіндігінше кең аудиторияны қамтуға тырысады. Алдымен жаппай хабарламалар жіберіп немесе қоңырау шалып, кімнің жауап беретінін байқайды. Кейін жауап бермегендер алынып тасталады, одан соң кім хатты ашқанын немесе сілтемені басқанын тексереді. Келесі кезеңде сол адамдармен нысаналы түрде жұмыс істейді – тікелей қоңырау шалуы, жеке хабарлама жазуы, қандай да бір қызметтерді немесе сілтемелерді ұсынуы мүмкін. Осылайша, алдауға болатын ең сенгіш пайдаланушылардың тізімі қалыптасады", – деп түсіндірді Ульянов Pravda.Ru сайтына берген сұхбатында.
Оның айтуынша, қаскөйлер психологиялық тәсілдерді қолданып, жауап алу ықтималдығын арттырады. Көбіне хаттар танымал компаниялар немесе мемлекеттік органдар атынан жіберілгендей етіп безендіріледі, ал сілтемелер қысқартылған форматта беріледі – бұл нақты сайтты жасыру үшін жасалады. Тіпті хатты жай ғана ашудың өзі алаяқтарға бұл мекенжайдың белсенді екенін және оны әрі қарай пайдалануға болатынын көрсетеді.
"Хабарлама қаншалықты шынайы көрінсе де, сілтемелерге өтпеу керек. Әсіресе қысқартылған сілтемелер қауіпті, олардың артында кез келген ресурс, соның ішінде зиянды сайттар жасырынуы мүмкін. Егер адам бәрібір сілтемені басып қойса, ешқандай жеке дерек енгізбеуі тиіс – банктік те, жеке де. Мұндай мәліметтің бәрі өзіне қарсы қолданылуы мүмкін", – деп ескертті киберсарапшы.
Сарапшы кез келген кіріс хаттары мен қоңырауларға сақтықпен қарауға, тіпті ұсыныс сенімді көрінсе де, асығыс шешім қабылдамауға кеңес берді. Оның сөзінше, ұқыптылық пен сыни ойлау — интернеттегі алаяқтардан қорғанудың ең сенімді жолы.