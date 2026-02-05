#Халық заңгері
Қоғам

Қатты аяз, қар, жаңбыр және бұрқасын: Қазақстанда ауа райы күрт бұзылады

Қатты аяз, қар, жаңбыр және бұрқасын: Қазақстанда ауа райы күрт бұзылады, сурет - Zakon.kz жаңалық 05.02.2026 17:29 Сурет: pexels
Синоптиктер 2026 жылғы 6 ақпан, жұмаға арналған Қазақстан аумағындағы синоптикалық жағдай мен қауіпті ауа райы құбылыстарының болжамын ұсынды, деп хабарлайды Zakon.kz.

"Қазгидромет" РМК дерегінше:

  • қатты аяз – түнде Маңғыстау облысының солтүстік-шығысында;
  • екпіні 30 м/с және одан жоғары жел – оңтүстік-батыста, Жамбыл облысының таулы аудандарында, Түркістан облысының тау асуларында, Абай облысының орталығында, Жетісу облысындағы Алакөл көлдері маңында.
"Белсенді оңтүстік циклон мен атмосфералық фронтальды жүйелердің өтуіне байланысты Қазақстанның басым бөлігінде тұрақсыз ауа райы сақталады – жауын-шашын болады, солтүстік-батыста, солтүстікте, орталықта және оңтүстікте қатты жауын-шашын (жаңбыр, қар) күтіледі. Республика бойынша жел күшейіп, бұрқасын, тұман және көктайғақ құбылыстары болжанады", – деп нақтылады синоптиктер.

Болжамға сәйкес, антициклон сілемінің ықпалында болатын елдің батысы мен оңтүстік-батысында ғана жауын-шашынсыз ауа райы күтіледі.

Айдос Қали
