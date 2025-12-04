5 желтоқсанда елдің қай өңірінде қар мен жаңбыр жаумайды
Сурет: pexels
Синоптиктер 2025 жылғы 5 желтоқсан, жұма күніне арналған Қазақстан аумағындағы синоптикалық жағдай мен қауіпті ауа райы құбылыстарының болжамын жариялады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Болжамға сәйкес, антициклонның әсерінен елдің батысында — Атырау, Батыс Қазақстан, Ақтөбе және Маңғыстау облыстарында жауын-шашынсыз ауа райы күтіледі.
Ал "Қазақстанның басым бөлігінде атмосфералық фронттардың өтуіне байланысты жаңбыр мен қар түріндегі жауын-шашын, төменгі метель, көктайғақ және желдің күшеюі болжанады", - деп мәлімдеді "Қазгидромет" РМК баспасөз қызметі.
Сонымен бірге республика бойынша тұман түседі.
Еске салайық, бұған дейін алдағы күндері Алматыда қар жауатынын хабарлаған едік.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript