Қоғам

5 желтоқсанда елдің қай өңірінде қар мен жаңбыр жаумайды

5 желтоқсанда елдің қай өңірінде қар мен жаңбыр жаумайды
Синоптиктер 2025 жылғы 5 желтоқсан, жұма күніне арналған Қазақстан аумағындағы синоптикалық жағдай мен қауіпті ауа райы құбылыстарының болжамын жариялады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Болжамға сәйкес, антициклонның әсерінен елдің батысында — Атырау, Батыс Қазақстан, Ақтөбе және Маңғыстау облыстарында жауын-шашынсыз ауа райы күтіледі.

Ал "Қазақстанның басым бөлігінде атмосфералық фронттардың өтуіне байланысты жаңбыр мен қар түріндегі жауын-шашын, төменгі метель, көктайғақ және желдің күшеюі болжанады", - деп мәлімдеді "Қазгидромет" РМК баспасөз қызметі.

Сонымен бірге республика бойынша тұман түседі.

Еске салайық, бұған дейін алдағы күндері Алматыда қар жауатынын хабарлаған едік.


Айдос Қали
