Қоғам

Алдағы күндері Алматыда қар жауады

Алматы, Алматинская телебашня, телевизионная и радиовещательная башня, Кок-Тобе, Кок Тобе, зима в Алматы, снег в Алматы, виды Алматы, город Алматы, виды города Алматы, пейзаж Алматы, Алматинский пейзаж, панорама Алматы, сурет - Zakon.kz жаңалық 04.12.2025 16:03 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
2025 жылдың 5-6 желтоқсан түнінде қалада қар жауады деп болжануда, деп хабарлайды Zakon.kz, синоптиктер РГП "Қазгидромет" мәліметіне сүйене отырып.

Астанада алдағы үш күнге боран және мұзды жауын-шашын күтілсе, Шымкентте жаңбыр жауады.

Астана қаласына арналған ауа райы болжамы:

  • 5 желтоқсан: бұлтты, кейде жеңіл қар, мұз бен бұрқасын. Жел 14 м/с-қа дейін. Түнде -1-3°С, күндіз 0°С.
  • 6 желтоқсан: бұлтты, түнде қар мен бұрқасын, күндіз жауын-шашын (жаңбыр, қар). Мұз. Түнде -2-4°С, күндіз -2°С.
  • 7 желтоқсан: бұлтты, кейде қар, бұрқасын, мұз. Жел 9-14 м/с. Түнде -3-5°С, күндіз -2°С.

Алматы қаласына арналған ауа райы болжамы:

  • 5 желтоқсан: бұлтты, жауын-шашын жоқ. Түнде +2°С, күндіз +7-9°С.
  • 6 желтоқсан: бұлтты, түнде жауын-шашын (жаңбыр, қар), күндіз жаңбыр. Әлсіз жел болуы мүмкін. Түнде 0°С, күндіз +6-8°С.
  • 7 желтоқсан: бұлтты, күндіз жаңбыр. Түнде -1-3°С, күндіз +5-7°С.

Шымкент қаласына арналған ауа райы болжамы:

  • 5 желтоқсан: бұлтты, кейде жаңбыр, тұман. Жел 5-10 м/с. Түнде +1-3°С, күндіз +6-8°С.
  • 6-7 желтоқсан: бұлтты, кейде жаңбыр. Жел 13 м/с-қа дейін. Түнде +1-3°С, күндіз +8-10°С.
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
