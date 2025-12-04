Алдағы күндері Алматыда қар жауады
2025 жылдың 5-6 желтоқсан түнінде қалада қар жауады деп болжануда, деп хабарлайды Zakon.kz, синоптиктер РГП "Қазгидромет" мәліметіне сүйене отырып.
Астанада алдағы үш күнге боран және мұзды жауын-шашын күтілсе, Шымкентте жаңбыр жауады.
Астана қаласына арналған ауа райы болжамы:
- 5 желтоқсан: бұлтты, кейде жеңіл қар, мұз бен бұрқасын. Жел 14 м/с-қа дейін. Түнде -1-3°С, күндіз 0°С.
- 6 желтоқсан: бұлтты, түнде қар мен бұрқасын, күндіз жауын-шашын (жаңбыр, қар). Мұз. Түнде -2-4°С, күндіз -2°С.
- 7 желтоқсан: бұлтты, кейде қар, бұрқасын, мұз. Жел 9-14 м/с. Түнде -3-5°С, күндіз -2°С.
Алматы қаласына арналған ауа райы болжамы:
- 5 желтоқсан: бұлтты, жауын-шашын жоқ. Түнде +2°С, күндіз +7-9°С.
- 6 желтоқсан: бұлтты, түнде жауын-шашын (жаңбыр, қар), күндіз жаңбыр. Әлсіз жел болуы мүмкін. Түнде 0°С, күндіз +6-8°С.
- 7 желтоқсан: бұлтты, күндіз жаңбыр. Түнде -1-3°С, күндіз +5-7°С.
Шымкент қаласына арналған ауа райы болжамы:
- 5 желтоқсан: бұлтты, кейде жаңбыр, тұман. Жел 5-10 м/с. Түнде +1-3°С, күндіз +6-8°С.
- 6-7 желтоқсан: бұлтты, кейде жаңбыр. Жел 13 м/с-қа дейін. Түнде +1-3°С, күндіз +8-10°С.
