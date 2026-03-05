#Референдум-2026
Қоғам

Циклон Қазақстанның бүкіл аумағына жаңбыр, қар және боран әкеледі

Циклон Қазақстанның бүкіл аумағына жаңбыр, қар және боран әкеледі
Синоптиктер 2026 жылғы 6 наурыз, жұма күніне арналған Қазақстан аумағындағы синоптикалық жағдай мен қауіпті ауа райы құбылыстарының болжамын жариялады, деп хабарлайды Zakon.kz.

"Қазгидромет" РМК мәліметінше:

"Солтүстік-батыстан келген циклон және онымен байланысты атмосфералық фронттар Қазақстанның бүкіл аумағына жауын-шашын (жаңбыр, қар) алып келеді. Елдің оңтүстік-шығысында кей жерде жауын-шашын (жаңбыр, қар) мол түседі".

Болжамға сәйкес, республика бойынша желдің екпіні күшейеді. Ал солтүстік және шығыс өңірлерде жаяу бұрқасын, тұман және көктайғақ болуы ықтимал.

Айдос Қали
