Қоғам

СҚО-да бір отбасының үш адамы көміртек тотығынан уланып қалды

СҚО-да үш адамнан тұратын отбасы көміртек тотығынан уланып қалды, сурет - Zakon.kz жаңалық 05.03.2026 18:49 Сурет: Zakon.kz
Солтүстік Қазақстан облысының Тайынша қаласында үш адамнан тұратын отбасы көміртек тотығынан уланды. Оқиға 2026 жылғы 4 наурыз күні таңертең болған, деп хабарлайды Zakon.kz.

Qazaqstan Media басылымының мәліметінше, зардап шеккендер аудандық ауруханаға жеткізілген.

Қазіргі уақытта дәрігерлер олардың жағдайын бақылап отыр. Алдын ала деректер бойынша, оқиғаға жекеменшік үйдегі жылыту пешінің ақауы себеп болуы мүмкін.

Соның салдарынан бөлме ішінде көміртек тотығы жиналып қалған. Салдарынан 53 жастағы ер адам, оның 46 жастағы жұбайы және 14 жастағы ұлы зардап шекті. Дәрігерлердің айтуынша, қазір барлық науқастың жағдайы тұрақты.

"Олар есін жиды және өздігінен тыныс алып жатыр. Әзірге отбасы реанимация бөлімінде мамандардың бақылауында. Егер күн ішінде жағдайы тұрақты болып қалса, олар профильдік бөлімшеге ауыстырылады", – деп хабарлады Солтүстік Қазақстан облыстық денсаулық сақтау басқармасының баспасөз қызметі.
