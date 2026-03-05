#Референдум-2026
Қоғам

Жамбыл облысында екі тепловоз соқтығысты

Жамбыл облысында екі тепловоз соқтығысты, сурет - Zakon.kz жаңалық 05.03.2026 18:54
Жамбыл облысының Жаңатас станциясында екі тепловоз соқтығысты. Оқиға 2026 жылғы 5 наурызда болды, деп хабарлайды Zakon.kz.

"Қазақстан темір жолы" ҰК" АҚ баспасөз қызметінің мәліметінше, 2026 жылғы 5 наурызда Жамбыл облысындағы Жаңатас станциясында маневрлік жұмыстар кезінде оқиға болды.

"Жаңатас Су-Жылу" КМК кірме жолына мазут тиелген бес вагонды беру барысында Жамбыл локомотив депосының машинисі "КАП Логистик" ЖШС-нің жеке кірме жолындағы локомотивін іліп кеткен. Құрбан болғандар жоқ.

"Оқиғаның себептері анықталып жатыр. Жағдайдың мән-жайын анықтау үшін оқиға орнына арнайы комиссия жіберілді", – деп хабарлады "Қазақстан темір жолы" ҰК" АҚ.
Көкшетауда автобус есігіне қысылып қалған қыз бала сүйегін сындырды
19:45, Бүгін
Көкшетауда автобус есігіне қысылып қалған қыз бала сүйегін сындырды
Қостанай станциясында тепловоз бен жеңіл көлік соқтығысты
13:19, 10 мамыр 2025
Қостанай станциясында тепловоз бен жеңіл көлік соқтығысты
Жамбыл облысында екі теміржолшы пойыз астында қалды
10:33, 22 қаңтар 2024
Жамбыл облысында екі теміржолшы пойыз астында қалды
