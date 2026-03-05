Жамбыл облысында екі тепловоз соқтығысты
Сурет: pixabay
Жамбыл облысының Жаңатас станциясында екі тепловоз соқтығысты. Оқиға 2026 жылғы 5 наурызда болды, деп хабарлайды Zakon.kz.
"Қазақстан темір жолы" ҰК" АҚ баспасөз қызметінің мәліметінше, 2026 жылғы 5 наурызда Жамбыл облысындағы Жаңатас станциясында маневрлік жұмыстар кезінде оқиға болды.
"Жаңатас Су-Жылу" КМК кірме жолына мазут тиелген бес вагонды беру барысында Жамбыл локомотив депосының машинисі "КАП Логистик" ЖШС-нің жеке кірме жолындағы локомотивін іліп кеткен. Құрбан болғандар жоқ.
"Оқиғаның себептері анықталып жатыр. Жағдайдың мән-жайын анықтау үшін оқиға орнына арнайы комиссия жіберілді", – деп хабарлады "Қазақстан темір жолы" ҰК" АҚ.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript