#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+5°
$
495.1
583.72
6.46
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+5°
$
495.1
583.72
6.46
Қоғам

Студенттерге жаңа мүмкіндіктер: Қазақстан конвенцияны ратификациялады

Студенттерге жаңа мүмкіндіктер: Қазақстан конвенцияны ратификациялады, сурет - Zakon.kz жаңалық 05.02.2026 18:21 Сурет: akorda.kz
Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Азия-Тынық мұхиты өңірлік конвенциясын ратификациялау туралы заңға қол қойды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі 2026 жылғы 5 ақпанда хабарлады.

"Мемлекет басшысы "Жоғары білім беру саласындағы біліктілікті тану туралы Азия-Тынық мұхиты өңірлік конвенциясын ратификациялау туралы" Қазақстан Республикасының Заңына қол қойды", – делінген хабарламада.

Заңның мәтіні баспасөзде жарияланады.

Конвенция аталған өңірдегі жоғары білім беру саласында біліктіліктерді бағалау және танудың бірыңғай стандарттарын қалыптастыруға арналған құрал болып есептеледі. Токио конвенциясын ратификациялау Азия-Тынық мұхиты өңіріндегі жоғары білімге қатысты біліктіліктерді тану жөніндегі Токио конвенциясына қатысушы елдердің ұлттық ақпараттық орталықтарының Азия-Тынық мұхиты желісіне қосылуды көздейді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Ресми: Алматыда 2029 жылғы қысқы Азия ойындары өтеді
19:10, Бүгін
Ресми: Алматыда 2029 жылғы қысқы Азия ойындары өтеді
Қазақстан КСРО дәуіріндегі өнертабыстар құпиясын жою туралы хаттаманы ратификациялады
18:10, 29 қаңтар 2024
Қазақстан КСРО дәуіріндегі өнертабыстар құпиясын жою туралы хаттаманы ратификациялады
Қазақстан Сингапурмен қызмет саудасы және инвестиция туралы келісімді ратификациялады
16:17, 16 шілде 2024
Қазақстан Сингапурмен қызмет саудасы және инвестиция туралы келісімді ратификациялады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: