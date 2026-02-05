Студенттерге жаңа мүмкіндіктер: Қазақстан конвенцияны ратификациялады
Сурет: akorda.kz
Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Азия-Тынық мұхиты өңірлік конвенциясын ратификациялау туралы заңға қол қойды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі 2026 жылғы 5 ақпанда хабарлады.
"Мемлекет басшысы "Жоғары білім беру саласындағы біліктілікті тану туралы Азия-Тынық мұхиты өңірлік конвенциясын ратификациялау туралы" Қазақстан Республикасының Заңына қол қойды", – делінген хабарламада.
Заңның мәтіні баспасөзде жарияланады.
Конвенция аталған өңірдегі жоғары білім беру саласында біліктіліктерді бағалау және танудың бірыңғай стандарттарын қалыптастыруға арналған құрал болып есептеледі. Токио конвенциясын ратификациялау Азия-Тынық мұхиты өңіріндегі жоғары білімге қатысты біліктіліктерді тану жөніндегі Токио конвенциясына қатысушы елдердің ұлттық ақпараттық орталықтарының Азия-Тынық мұхиты желісіне қосылуды көздейді.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript