#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+5°
$
495.1
583.72
6.46
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+5°
$
495.1
583.72
6.46
Қоғам

Ақтөбеде полицейлер дропперді ұстап, қомақты қаражаттың шетелге шығарылуына жол бермеді

Ақтөбеде полицейлер дропперді ұстап, қомақты қаражаттың шетелге шығарылуына жол бермеді, сурет - Zakon.kz жаңалық 05.02.2026 20:00 Сурет: polisia.kz
Ақтөбеде киберполицейлер жедел-іздестіру іс-шаралары барысында шекарада интернет-алаяқтарға жәрдемдесті деген күдікпен Ақтөбе қаласының 25 жастағы тұрғынын ұстады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Алдын ала тергеу барысында күдіктінің Ақтөбе аумағында дропперлерді басқарғаны, сондай-ақ жәбірленушілерден алдану жолымен алынған ақша қаражатын көршілес мемлекетке тасымалдап, кураторларына тапсырумен айналысқаны анықталды.

Үш жәбірленуші Instagram әлеуметтік желісіндегі жарнамаға сеніп, онда алаяқтар еліміздегі ірі кәсіпорындардың бірінің атауын пайдаланып, биржада акцияларды сату арқылы табыс табуды ұсынған. Нәтижесінде олар ақша қаражатын дропперлердің есепшоттарына аударған. Кейін күдікті бұл қаражатты қолма-қол ақшаға айналдырып, шетелге алып шығуды жоспарлаған.

Үш жәбірленушіге келтірілген шығын 20 млн теңгені құрады. Аталған қаражат күдіктіден тәркіленіп, ол уақытша ұстау изоляторына қамалды. Күдіктінің автокөлігі коммуналдық айып тұрағына қойылды.

Полиция департаменті азаматтарды сақ болуға, әлеуметтік желілердегі күмәнді жарнамаларға сенбеуге және белгісіз тұлғаларға ақша аудармауға үндеді. Күдік тудыратын ұсыныстар болған жағдайда құқық қорғау органдарына жүгіну қажет.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Астанада полицейлер марихуананың үлкен партиясымен есірткі сатушыны ұстады
09:45, 28 мамыр 2024
Астанада полицейлер марихуананың үлкен партиясымен есірткі сатушыны ұстады
Ақтөбеде психотроптық заттарды өткізу арнасының жолы кесілді
20:15, 27 қаңтар 2026
Ақтөбеде психотроптық заттарды өткізу арнасының жолы кесілді
Елордада полиция есірткі саудасына тосқауыл қойды
13:17, 16 қаңтар 2026
Елордада полиция есірткі саудасына тосқауыл қойды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: