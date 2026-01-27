#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-1°
$
502.27
597.15
6.57
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-1°
$
502.27
597.15
6.57
Құқық

Ақтөбеде психотроптық заттарды өткізу арнасының жолы кесілді

Психотроптық заттар, Ақтөбе, өткізу арнасы , сурет - Zakon.kz жаңалық 27.01.2026 20:15 Сурет: polisia.kz
2025 жылғы қыркүйек айында Ақтөбе қаласындағы теміржол желілері бойында жүргізілген жедел-іздестіру іс-шаралары барысында көліктегі полиция департаментінің қызметкерлері Ақтөбе облысының 21 жастағы тұрғынын анықтап, ұстады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Тергеу барысында ұсталған азаматтың аса ірі мөлшерде психотроптық заттарды заңсыз өткізуге бағытталған қылмыстық әрекет жасағаны анықталды.

"Құқыққа қайшы әрекет Telegram мессенджерін пайдалану арқылы "жасырын қоймалар" орналастыру жолымен байланыссыз тәсілде жүзеге асырылған. Сот сараптамасының қорытындысына сәйкес, тәркіленген зат синтетикалық текті психотроптық зат, жалпы салмағы 20 грамм болатын мефедрон екені анықталды", делінген полиция хабарламасында.

Аталған дерек бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру жүргізілді. Қаңтар айында Ақтөбе қаласының №2 сотының үкімімен қаскүнем кінәлі деп танылып, 7 жыл мерзімге бас бостандығынан айырылды. 

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Көлік полицейлері есірткі жасырумен айналысқан күдіктіні ұстады
11:07, 17 қазан 2024
Көлік полицейлері есірткі жасырумен айналысқан күдіктіні ұстады
Киберполицейлер Ақтөбедегі интернеттегі алаяқтың сыбайласын Павлодардан анықтады
18:32, 14 қаңтар 2026
Киберполицейлер Ақтөбедегі интернеттегі алаяқтың сыбайласын Павлодардан анықтады
Аса ірі көлемде есірткі таратқан қарағандылыққа 10,5 жыл жаза тағайындалды
15:52, 12 желтоқсан 2024
Аса ірі көлемде есірткі таратқан қарағандылыққа 10,5 жыл жаза тағайындалды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: