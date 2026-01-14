Киберполицейлер Ақтөбедегі интернеттегі алаяқтың сыбайласын Павлодардан анықтады
Полиция мәліметінше, Ақтөбе қаласының тұрғынына белгісіз адам қоңырау шалып, өзін ұялы байланыс операторының қызметкері ретінде таныстырған. SIM-картаның жарамдылық мерзімін ұзарту сылтауымен ол ақтөбеліктің құпия кодын иемденген. Кейін жәбірленушіге өзін банк қызметкері ретінде таныстырған тағы бір адам хабарласып, соның салдарынан жәбірленуші атына 1 600 000 теңге көлемінде несие рәсімделген, көрсетілген есепшотқа ақша аударған.
"Тергеу барысында Павлодар қаласының тұрғыны алаяқтардың нұсқауымен ұрланған ақшалай қаражатты есепшоттардан қолма-қол шешіп алып, оның бір бөлігін өзіне қалдырып, қалғанын кураторға аударып отырғаны анықталды. Аталған дерек бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру жүргізілуде. Сондай-ақ күдіктінің осыған ұқсас қылмыстарға қатысы барын тексеріп жатыр. Күдікті уақытша ұстау изоляторына қамалды", делінген полиция хабарламасында.
Полиция банк, ұялы байланыс операторлары мен құқық қорғау органдарының қызметкерлері телефон арқылы жеке деректерді, SMS-кодтарды және банк карталарының деректемелерін сұратпайтынын ескертеді. Мұндай қоңыраулар түскен жағдайда сөйлесуді дереу тоқтатып, полицияға хабарласу қажет.
Бұған дейін Ақтөбеде банктің топ-менеджері алаяқтардың тұзағына ілініп, сан соғып қалғаны хабарланған.