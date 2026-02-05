#Халық заңгері
Қоғам

Петропавлда полицейлер әлеуметтік желідегі таралған хабарламаны тексерді

Петропавлда полицейлер әлеуметтік желідегі таралған хабарламаны тексерді, сурет - Zakon.kz жаңалық 05.02.2026 20:40 Сурет: polisia.kz
Instagram әлеуметтік желісіндегі петропавлдық пабликтердің бірінде полицейлер екі баласымен бірге қыста саяжайда тұрып жатқан әйел туралы жазбаны анықтады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Жанашыр қала тұрғындары пікірлерде материалдық көмек жинау мәселесін талқылаған. Құқық қорғау органдары ақпаратты жедел түрде тексерді.

Аталған мәлімет толықтай расталмады. Ювеналдық полиция қызметкерлері мен отбасылық-тұрмыстық зорлық-зомбылыққа қарсы іс-қимыл тобы отбасының жеке тұрғын үйде тұратынын, азық-түлік мәселесі жоқ екенін, 4 және 7 жастағы қыздарға жалпы алғанда лайықты жағдай жасалғанын анықтады. Көмірге қатысты мәселе волонтёрлердің көмегімен шешілді.

Полицейлер бейжай қарамағаны үшін пайдаланушыларға алғыс білдіріп, тек тексерілген ақпаратпен бөлісуді сұрайды. Әйелмен профилактикалық әңгіме жүргізіліп, қажет болған жағдайда хабарласу үшін байланыс деректері қалдырылды, сондай-ақ мәліметтер отбасыны қолдау орталығына жолданды. Онда жалғызбасты анаға заңгерлік кеңес пен әлеуметтік қолдау көрсетілуі мүмкін.

Айдос Қали
