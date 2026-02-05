Петропавлда полицейлер әлеуметтік желідегі таралған хабарламаны тексерді
Жанашыр қала тұрғындары пікірлерде материалдық көмек жинау мәселесін талқылаған. Құқық қорғау органдары ақпаратты жедел түрде тексерді.
Аталған мәлімет толықтай расталмады. Ювеналдық полиция қызметкерлері мен отбасылық-тұрмыстық зорлық-зомбылыққа қарсы іс-қимыл тобы отбасының жеке тұрғын үйде тұратынын, азық-түлік мәселесі жоқ екенін, 4 және 7 жастағы қыздарға жалпы алғанда лайықты жағдай жасалғанын анықтады. Көмірге қатысты мәселе волонтёрлердің көмегімен шешілді.
Полицейлер бейжай қарамағаны үшін пайдаланушыларға алғыс білдіріп, тек тексерілген ақпаратпен бөлісуді сұрайды. Әйелмен профилактикалық әңгіме жүргізіліп, қажет болған жағдайда хабарласу үшін байланыс деректері қалдырылды, сондай-ақ мәліметтер отбасыны қолдау орталығына жолданды. Онда жалғызбасты анаға заңгерлік кеңес пен әлеуметтік қолдау көрсетілуі мүмкін.