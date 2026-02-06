#Халық заңгері
Қоғам

Павлодарда бейнекамералар арқылы 3 мыңнан астам құқық бұзушылық анықталды

Машина полиции, полицейский автомобиль, полицейские, полиция, автомобиль полиции, полицейская машина, патрульная машина, сурет - Zakon.kz жаңалық 06.02.2026 10:27 Фото: Zakon.kz
Павлодар қаласында бейнебақылау камералары арқылы урнадан тыс жерге темекі тұқылын тастаған ер адам анықталды.

Қала тұрғыны ұсақ бұзақылық жасағаны үшін жауапкершілікке тартылды. Полицияның мәліметінше, ұсақ бұзақылық – қоғамдық тәртіпті бұзатын және қоғамға құрметсіздік танытатын әрекеттер.

Мұндай құқық бұзушылықтардың алдын алу ауыр қылмыстардың жолын кесуге мүмкіндік береді. Сонымен қатар бейнекамералар қоғамдық орындарда мас күйде жүрген азаматтарды да жиі тіркейді.

Заңнамаға сәйкес, қоғамдық орындарда мас күйде жүру және алкоголь ішу – әкімшілік құқық бұзушылық болып саналады. Полиция азаматтарды қоғамдық тәртіпті сақтауға шақырады.

Мас күйдегі адамдар өзіне де, өзгелерге де қауіп төндіруі мүмкін. Қоғамдық тәртіп бұзылған жағдайда 102 нөміріне, "Police 102" мобильді қосымшасы немесе @dp_pavlodar Instagram парақшасы арқылы хабарлауға болады.

Жыл басынан бері бейнекамералардың көмегімен 3 мыңнан астам құқық бұзушылық пен 25 қылмыс анықталды.

Барлық кінәлі тұлғалар заң талаптарына сай жауапкершілікке тартылды. Қаңтар айында "Заң және тәртіп" сервисі арқылы 33 өтініш тіркеліп, оның 18-і жол қозғалысы ережелерін бұзу, 15-і қоғамдық тәртіпті бұзу деректеріне қатысты болды.

Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Бейнебақылау – басты көмекші: Жетісуда 11 мыңнан астам құқық бұзушылық анықталды
16:55, 31 шілде 2025
Бейнебақылау – басты көмекші: Жетісуда 11 мыңнан астам құқық бұзушылық анықталды
Елордада кальянға қатысты бес мыңнан астам құқық бұзушылық анықталды
14:12, 21 шілде 2025
Елордада кальянға қатысты бес мыңнан астам құқық бұзушылық анықталды
Екібастұзда жол қозғалысы ережелерін бұзған автокортеж жүргізушілері жауапқа тартылды
10:38, 10 шілде 2025
Екібастұзда жол қозғалысы ережелерін бұзған автокортеж жүргізушілері жауапқа тартылды
