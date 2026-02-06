#Халық заңгері
Қоғам

Нұрлан Сабуровқа Ресейге 50 жыл кіруге тыйым салынды

Нұрлан Сабуровқа Ресейге 50 жыл кіруге тыйым салынды, сурет - Zakon.kz жаңалық 06.02.2026 12:56 Сурет: Vk/nurlan.saburov
34 жастағы қазақстандық әзілкеш әрі жүргізуші Нұрлан Сабуровқа Ресейге 50 жыл кіруге тыйым салынды. Әртүрлі дереккөздердің мәліметінше, бұл шектеулер миграциялық және салық заңнамасын бұзғаны үшін енгізілген, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл ақпарат әлеуметтік желілерде тарағанымен, ресми растау әлі жоқ.

Mash басылымының хабарлауынша, қазір Сабуров әуежайда тұр және билет алу үшін қаражат жетпей, ұшып кете алмай отыр.

Журналисттер атап өткендей, 2025 жылы Сабуров миграциялық ережені бұзған, яғни елде рұқсат етілген уақыттан артық тұрған. Сол кезде ол айыппұл төлеп, екі апта ішінде елден шығып, заңға сәйкес қайта кіруі керек болған.

Құқық қорғау органдарындағы дереккөздің хабарлауынша, бұл шешім елдің қауіпсіздігін қамтамасыз ету, заңдылықты сақтау және ұлттық рухани-моральдық құндылықтарды қорғау мақсатында қабылданған.

Нұрлан Сабуров 1991 жылғы 22 желтоқсанда Степногорскіде дүниеге келген. Мектепті бітірген соң Қазақстаннан Екатеринбургке көшіп, оқуын жалғастырып, әзіл өнерімен айналыса бастады. 2014 жылы отбасымен бірге Мәскеуге көшіп, онда танымал болып, әзілдік бағдарламалар мен видеожобаларды жүргізген.

2025 жылдың соңында Сабуров үшінші баланың тууы туралы қауесетке пікір білдірген.

Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Катонқарағай қорығына кіруге уақытша тыйым салынды
20:21, 07 маусым 2023
20:21, 07 маусым 2023
Катонқарағай қорығына кіруге уақытша тыйым салынды
Нұрлан Сабуров Мәскеу әуежайында ұсталды
19:24, 19 мамыр 2025
Нұрлан Сабуров Мәскеу әуежайында ұсталды
Бұрынғы қазақстандық Ресейге қудаланды, енді ол бес жыл бойы елге орала алмайды
14:54, 15 қазан 2024
14:54, 15 қазан 2024
Бұрынғы қазақстандық Ресейге қудаланды, енді ол бес жыл бойы елге орала алмайды
