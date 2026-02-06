#Халық заңгері
Қоғам

Тоқаев Исламабадтағы лаңкестік актіні қатаң айыптады

zakon.kz, сурет - Zakon.kz жаңалық 06.02.2026 20:29 Сурет: zakon.kz
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Пәкістанның президенті мен премьер-министріне көңіл айту жеделхатын жолдады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қасым-Жомарт Тоқаев Исламабадтағы лаңкестік актінің салдарынан көптеген адамның қаза табуына байланысты президент Асиф Али Зардари мен премьер-министр Шахбаз Шарифке көңіл айтты. 

Қазақстан Президенті қастандық әрекетті қатаң айыптады. Сонымен қатар құрбан болған азаматтар мен жарақат алған адамдардың туған-туыстарын сабырға шақырып, Пәкістан халқының қайғысына ортақ екенін жеткізді.

Айдос Қали
Тоқаев Үндістан Премьер-Министріне көңіл айту жеделхатын жолдады
16:29, 12 маусым 2025
16:29, 12 маусым 2025
Тоқаев Үндістан Премьер-Министріне көңіл айту жеделхатын жолдады
Қазақстан президенті Аустралия Премьер-министріне көңіл айту жеделхатын жолдады
09:04, 16 желтоқсан 2025
09:04, 16 желтоқсан 2025
Қазақстан президенті Аустралия Премьер-министріне көңіл айту жеделхатын жолдады
Тоқаев Үндістан Премьер-министріне көңіл айту жеделхатын жолдады
21:52, 03 шілде 2024
21:52, 03 шілде 2024
Тоқаев Үндістан Премьер-министріне көңіл айту жеделхатын жолдады
