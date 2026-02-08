Тоқаев Үкіметтің кеңейтілген отырысын өткізеді
10 ақпан күні Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың төрағалық етуімен Қазақстан Республикасы Үкіметінің кеңейтілген отырысы өтеді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі 2026 жылғы 8 ақпанда хабарлады.
"Жиында еліміздің 2025 жылғы әлеуметтік-экономикалық дамуы қорытындыланып, Үкіметтің алдағы кезеңге арналған негізгі міндеттері айқындалады", - делінген хабарламада.
Еске салайық, бұған дейін Премьер-министр Алатау қаласын дамыту жөніндегі кеңес отырысын өткізгенін хабарлаған едік.
