Қоғам

Тоқаев Үкіметтің кеңейтілген отырысын өткізеді

10 ақпанда Тоқаевтың төрағалық етуімен Үкіметтің кеңейтілген отырысы өтеді, сурет - Zakon.kz жаңалық 08.02.2026 11:00 Сурет: primeminister.kz
10 ақпан күні Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың төрағалық етуімен Қазақстан Республикасы Үкіметінің кеңейтілген отырысы өтеді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі 2026 жылғы 8 ақпанда хабарлады.

"Жиында еліміздің 2025 жылғы әлеуметтік-экономикалық дамуы қорытындыланып, Үкіметтің алдағы кезеңге арналған негізгі міндеттері айқындалады", - делінген хабарламада.

Еске салайық, бұған дейін Премьер-министр Алатау қаласын дамыту жөніндегі кеңес отырысын өткізгенін хабарлаған едік.

Айдос Қали
Астанадағы кафенің асүй бөлмесінде тоңазытқыш өртенді
12:05, Бүгін
Астанадағы кафенің асүй бөлмесінде тоңазытқыш өртенді
Қасым-Жомарт Тоқаевтың қатысуымен өтетін үкіметтің кеңейтілген отырысының күні белгілі болды
15:14, 22 қаңтар 2025
Қасым-Жомарт Тоқаевтың қатысуымен өтетін үкіметтің кеңейтілген отырысының күні белгілі болды
Тоқаевтың қатысуымен үкіметтің кеңейтілген отырысы – мәтіндік трансляция
10:51, 07 ақпан 2024
Тоқаевтың қатысуымен үкіметтің кеңейтілген отырысы – мәтіндік трансляция
