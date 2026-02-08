#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-1°
$
494.63
583.22
6.42
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-1°
$
494.63
583.22
6.42
Қоғам

Алматыда көші-қон заңнамасын бұзған 16 шетел азаматы республика аумағынан шығарылды

Алматыда көші-қон заңнамасын бұзған 16 шетел азаматы республика аумағынан шығарылды, сурет - Zakon.kz жаңалық 08.02.2026 16:00 Сурет: polisia.kz
Алматының Бостандық ауданында көші-қон заңнамасының сақталуын қамтамасыз ету, қоғамдық тәртіпті сақтау және құқық бұзушылықтардың алдын алу мақсатында жедел-профилактикалық іс-шара өткізілді, деп хабарлайды Zakon.kz polisia.kz-ке сілтеме жасап.

Үш күнге созылған жұмыс қорытындысы бойынша көші-қон заңнамасын бұзған 135 адам әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Сонымен қатар 16 шетел азаматы Қазақстан Республикасының аумағынан шығарылды, 27 адам жеке басын анықтау үшін қабылдау-тарату орнына жеткізілді, ал 23 қабылдаушы тұлға жауапкершілікке тартылды.

Іс-шара барысында көші-қон полициясының қызметкерлері жеке басын куәландыратын құжаттары жоқ күйде СПА-салондардың бірінде және құрылыс нысанында болған азаматтарды анықтады. Аталған тұлғалардың барлығы жеке басын анықтау үшін қабылдау-тарату орнына орналастырылды.

Алматы қаласы полиция департаменті Көші-қон қызметі басқармасының бастығы Еркін Амантаевтың айтуынша, негізгі міндет – шетел азаматтарының заңсыз болуына байланысты туындауы мүмкін қауіптердің алдын алу.

"Біз азаматтардың ел аумағында болу заңдылығын, тіркеу талаптарының сақталуын және қабылдаушы тараптардың жауапкершілігін тексеру арқылы қаладағы тәртіп пен қауіпсіздікті қамтамасыз етуді көздейміз", – деп атап өтті ол.

Полиция азаматтар мен ұйымдарды көші-қон заңнамасын қатаң сақтауға және шетел азаматтарының Қазақстан Республикасында заңды негізде болуын қамтамасыз етуге үндеді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Алматыда көші-қон тәртібін бұзған 21 шетел азаматы елден шығарылды
18:48, 30 қаңтар 2026
Алматыда көші-қон тәртібін бұзған 21 шетел азаматы елден шығарылды
Алматы облысында көші-қон заңнамасын бұзған 50 шетелдік елден шығарылды
13:23, 21 қазан 2024
Алматы облысында көші-қон заңнамасын бұзған 50 шетелдік елден шығарылды
Жамбыл облысында полицейлер 500-ден астам көші-қон заңнамасын бұзу дерегін анықтады
13:17, 18 наурыз 2025
Жамбыл облысында полицейлер 500-ден астам көші-қон заңнамасын бұзу дерегін анықтады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: