Талғар ауданында беткейден топырақ тұрғын үйлерге жетті
Оқиғаға соңғы күндері қалыптасқан тұрақсыз ауа райы мен топырақтың шамадан тыс ылғалдануы себеп болған.
Жылжыған топырақ Баянауыл көшесіндегі №8 және №24а жеке тұрғын үйлердің аумағына түскен. Жер массасы бетоннан салынған тіреу қабырғадан асып өткен.
Алдын ала мәлімет бойынша, №8 үй аумағында көлемі 15×5 метр болатын навес зақымданып, "Haval Jolion" маркалы автокөлікке және бөлек тұрған шаруашылық құрылысының қабырғаларына зиян келген. Бұл аумақта жылжыған топырақ көлемі шамамен 465 текше метрді құрайды. Ал №24а үйдің аумағына шамамен 5 текше метр топырақ түскен, айтарлықтай зақымдану тіркелмеген.
Зардап шеккендер жоқ. №8 үйде 3 адам, ал Баянауыл көшесіндегі №12 үйде 5 адам тұрады.
Аталған аумақтағы тұрғын үйлер бұрын тау беткейін өз бетінше кесу арқылы салынған. Қазіргі уақытта беткейдің жоғарғы бөлігіндегі көшелерге кәріз желілерін тарту жобасы әзірленген. Алдағы бюджеттік комиссия отырысында құрылыс-монтаж жұмыстарын қаржыландыру және беткейді нығайту үшін сала мамандарын тарту мәселесі қаралады.
Қазір аумақты топырақтан тазалау және қалпына келтіру жұмыстары жүргізіліп жатыр.