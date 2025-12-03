#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+6°
$
508.2
589.82
6.54
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+6°
$
508.2
589.82
6.54
Құқық

Талғар ауданында топ жігіт жандарынан өтіп бара жатқан адамды аяусыз соққыға жықты

Төбелес, Талғар ауданы, Бесағаш, топ жігіт, ұрып-соғу, видео, сурет - Zakon.kz жаңалық 03.12.2025 18:30 Сурет: pexels
Алматы облысы, Талғар ауданы, Бесағаш ауылында топ жігіттің бір адамға жабылып, ұрып-соғып жатқан сәті видеоға түсіп қалған, деп хабарлайды Zakon.kz.

Видеода бір топ жігіт өздерінің жанынан өтіп бара жатқан адамды тоқтатады. Біраз сөйлескеннен кейін ол кетпек болады, бірақ оны кеудесінен итеріп, топ адамның бірі ұстап қалады. Содан кейін апыр-топыр төбелес басталады. Жәбірленушіні бірден шалып құлатқандар, оны ұрып-соғады. Тіпті, бөтелке де қолданылады. Топ адам тарай бастағанда, оның бірі оқиға орнында қалып, есін жинай бастаған жәбірленушіні басынан тебеді.

Облыстық полиция департаментінің (ПД) баспасөз қызметі бұл фактіге сәйкес, "Бұзақылық" бабы бойынша қылмыстық іс тіркелгенін хабарлады.

"Екі күдікті ұсталып, уақытша ұстау изоляторына қамалды. Қылмыстық іс шеңберінде болған оқиғаның мән-жайлары жан-жақты, толыққанды және объективті тұрғыда анықтау үшін қажетті тергеу іс-шаралары жүргізілуде. Сонымен қатар төбелеске қатысқан басқа тұлғалардың орналасқан жерін анықтау бойынша іздестіру іс-шаралары жалғасуда", делінген түсініктемеде.

Тергеу барысы Алматы облысы полиция департаменті басшылығының бақылауында.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
"Шашынан ұстап, сүйреп жүр". Желіде көшеде соққыға жығылған әйелдің видеосы тарады
16:45, 05 сәуір 2024
"Шашынан ұстап, сүйреп жүр". Желіде көшеде соққыға жығылған әйелдің видеосы тарады
Астаналық әйелді ер адам азық-түлік дүкенінде соққыға жыққан
22:28, 10 шілде 2024
Астаналық әйелді ер адам азық-түлік дүкенінде соққыға жыққан
Шымкентте лифтіде бір топ адам ер кісіні аяусыз соққыға жықты
20:45, 13 ақпан 2025
Шымкентте лифтіде бір топ адам ер кісіні аяусыз соққыға жықты
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: