Қарағандыда қоғамдық көлікте жасалған ұрлықтың беті ашылды
Қарағанды қаласында 40 жастағы жергілікті тұрғын әйел маршруттық автобуста ұрлықтың құрбаны болды.
Маршруттық автобустың салонында белгісіз адам оның сөмкесін жасырын түрде ұрлап кеткен.
Сөмкенің ішінде құнды заттар: жеке құжаттары, үй кілті және 170 мың теңге салынған әмияны болған.
Қылмысты ашу және күдіктіні ұстау мақсатында жүргізілген жедел-іздестіру іс-шаралары нәтижесінде күдікті, Қарағанды облысының 33 жастағы тұрғыны ұсталды.
Күдікті өз кінәсін толық мойындап, ұрланған заттардың барлығы қайтарылды.
Қазіргі уақытта сотқа дейінгі тергеп-тексеру аясында ұсталған адамның бұрын жасалған осыған ұқсас басқа да қылмысқа қатысы бар-жоғы тексеріліп жатыр.
