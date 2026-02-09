2025 жылы Қазақстаннан қанша адам кетіп, керісінше сырттан елге қанша адам келді
Ұлттық статистика бюросының хабарлауынша, 2025 жылғы қантар-желтоқсанда елге келгендер саны 23761 адамды, елден кеткендер саны 7608 адамды құрады. Көші-қон айырымы 16153 адамды құрады.
2024 жылғы тиісті кезеңмен салыстырғанда Қазақстанға келгендер саны 20,7%-ға, Қазақстаннан кеткендер саны 40,5%-ға азайды.
Елдің негізгі көші-қон алмасуы ТМД мемлекеттерімен арада жүреді. ТМД елдерінен келгендердің үлесі 81,8%, ал бұл елдерге кеткендердің үлесі 71,8% құрады.
Ал ішкі көші-қон, керісінше өсімді көрсетіп отыр. 2024 жылымен тиісті кезеңмен салыстырғанда ел ішінде көшіп келушілер саны 13,6% өсті. Өңіраралық көші-қон бойынша еліміздің 4 өңірінде: Астана (87459 адам), Алматы (12110 адам), Шымкент (15130 адам) қалаларында және Алматы обласында (33126 адам) халықтың көші-қонының оң айырмасы қалыптасты.
Өңіраралық көші-қонның теріс сальдосы Солтүстік Қазақстан, Шығыс Қазақстан және Қарағанды облыстарын қоса есептегенде, көптеген облыста сақталуда, бұл елдің ірі қалалық агломерацияларында халықтың үздіксіз шоғырланып жатқанын көрсетеді.
