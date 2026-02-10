Қазақстанда энергия тапшылығы 29%-ға азайды
Бектеновтің айтуынша, биыл 2,6 ГВт дәстүрлі және жаңартылатын энергия көздері іске қосылады. Бұл келесі жылдың бірінші тоқсанында электр энергиясының тапшылығын едәуір төмендетуге мүмкіндік береді.
Сонымен қатар, жаңа тариф саясаты енгізілгеннен кейін реттеліп көрсетілетін қызметтер нарығында әділ жағдай қалпына келуде.
Бұл ТКШ саласына жеке инвестицияларды қайта тартуға жол ашып отыр. Мысалы, өткен жылы энергетика секторына 655 млрд теңге инвестиция тартылса, биыл бұл көрсеткіш шамамен 900 млрд теңге деңгейінде болуы күтілуде.
Премьер-министрдің сөзінше, 2029 жылға қарай елде электр энергиясын өндіру көлемі 39 млрд кВт·сағ-қа дейін ұлғаяды.
Энергетикалық тәуелсіздікті қамтамасыз ету және өсіп келе жатқан қуат тапшылығын жабу мақсатында Үкімет 2035 жылға дейін 26 ГВт-тан астам жаңа өндіруші қуаттарды енгізу бойынша кешенді жұмыс жүргізіп жатыр.
Жоспардың маңызды бағыттарының бірі – атом және "таза" көмір генерациясын дамыту, бұл елдің экологиялық тұрғыдан таза энергия өндірісін арттыруға мүмкіндік береді.
Олжас Бектенов атап өткендей, бұл шаралар Қазақстанның энергетикалық қауіпсіздігін нығайтуға, импортқа тәуелділікті азайтуға және электр энергиясы нарығындағы тұрақтылықты қамтамасыз етуге бағытталған стратегиялық қадам болып табылады.