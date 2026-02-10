#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+8°
$
494.75
586.77
6.38
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+8°
$
494.75
586.77
6.38
Қоғам

Алматыда 1 наурыздан бастап көктемгі әскерге шақыру басталады

Военная служба, военнослужащие, военнослужащий, военные, военный, армия, солдаты, солдат, вооруженные силы, военные учения, сурет - Zakon.kz жаңалық 10.02.2026 14:06 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Алматыда азаматтарды қызметтік әскерге шақырудың келесі науқаны биылғы жылдың наурыз айынан басталады. Бұл туралы Мобилизациялық даярлық, аумақтық және азаматтық қорғау басқармасы хабарлады, деп жазады Zakon.kz.
"2025 жылы шақыру жоспарлы түрде көктем және күз кезеңдерінде өткізілді. Жалпы мемлекеттік тапсырма – 3 520 адам, ал нақты қызметке жіберілген азамат саны – 3 547, яғни белгіленген тапсырманың 100,6%-ы", – деді басқарма өкілдері.

Ең көп шақырылған азаматтар Қарулы Күштерге және Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Шекара қызметіне бағытталған. Сондай-ақ жастар Мемлекеттік күзет қызметіне, Төтенше жағдайлар министрлігіне және Ұлттық гвардияға жіберілді.

Басқарма атап өткендей, шақыруды ұйымдастыру және өткізу жұмысы тұрақты бақылауда болды және барлық мүдделі мемлекеттік органдармен өзара байланыста жүргізілді.

Биыл шақырылатын азаматтар саны әзірге белгісіз. Бұған дейін хабарланғандай, келесі әскерге шақыру 2026 жылғы наурыз-маусым айлары аралығында өтеді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Қазақстанда күзгі әскерге шақыру науқаны басталды
15:39, 06 қыркүйек 2024
Қазақстанда күзгі әскерге шақыру науқаны басталды
Алматыда 1 наурыздан бастап электр қуаты қымбаттайды
15:40, 27 ақпан 2024
Алматыда 1 наурыздан бастап электр қуаты қымбаттайды
Алматыда 1 мамырдан бастап субұрқақтар маусымы басталады
10:19, 30 сәуір 2025
Алматыда 1 мамырдан бастап субұрқақтар маусымы басталады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Казахстан завоевал два "золота" на чемпионате Азии по стрельбе
14:54, Бүгін
Казахстан завоевал два "золота" на чемпионате Азии по стрельбе
Казахстанские шорт-трекистки провалились на зимней Олимпиаде-2026
14:47, Бүгін
Казахстанские шорт-трекистки провалились на зимней Олимпиаде-2026
Казахстанские лыжники не пробились в четвертьфинал спринта на Олимпиаде в Италии
14:37, Бүгін
Казахстанские лыжники не пробились в четвертьфинал спринта на Олимпиаде в Италии
Сенсационного российского бойца "вознаградила" UFC
14:32, Бүгін
Сенсационного российского бойца "вознаградила" UFC
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: