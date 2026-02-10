Алматыда 1 наурыздан бастап көктемгі әскерге шақыру басталады
Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Алматыда азаматтарды қызметтік әскерге шақырудың келесі науқаны биылғы жылдың наурыз айынан басталады. Бұл туралы Мобилизациялық даярлық, аумақтық және азаматтық қорғау басқармасы хабарлады, деп жазады Zakon.kz.
"2025 жылы шақыру жоспарлы түрде көктем және күз кезеңдерінде өткізілді. Жалпы мемлекеттік тапсырма – 3 520 адам, ал нақты қызметке жіберілген азамат саны – 3 547, яғни белгіленген тапсырманың 100,6%-ы", – деді басқарма өкілдері.
Ең көп шақырылған азаматтар Қарулы Күштерге және Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Шекара қызметіне бағытталған. Сондай-ақ жастар Мемлекеттік күзет қызметіне, Төтенше жағдайлар министрлігіне және Ұлттық гвардияға жіберілді.
Басқарма атап өткендей, шақыруды ұйымдастыру және өткізу жұмысы тұрақты бақылауда болды және барлық мүдделі мемлекеттік органдармен өзара байланыста жүргізілді.
Биыл шақырылатын азаматтар саны әзірге белгісіз. Бұған дейін хабарланғандай, келесі әскерге шақыру 2026 жылғы наурыз-маусым айлары аралығында өтеді.
