Алматыда жаңа жылдық шыршалар қашан жиналатыны белгілі болды
Сурет: Zakon.kz
Әлеуметтік желілерде алматылықтар мен қала қонақтары оңтүстік астанадағы жаңа жылдық безендірулер қашан алына бастайтынын сұраған еді. Бүгін, 2026 жылғы 10 ақпанда, бұл сұраққа қалалық Мәдениет басқармасы жауап берді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Ведомствоның мәліметінше, жаңа жылдық шыршаларды демонтаждау жұмыстары өткен аптаның соңында басталған.
Қазіргі уақытта конструкцияларды кезең-кезеңімен бөлшектеу және шығару, декоративті элементтер мен жарықтандыру жабдықтарын алу, сондай-ақ аумақтарды тиісті күйге келтіру жұмыстары жүргізілуде. Жұмыстардың жоспарлы аяқталу мерзімі 7-10 күнге созылады. Бұл ауа райы жағдайына және шыршалардың орнатылуындағы техникалық ерекшеліктерге байланысты.
Демонтаж аяқталғаннан кейін барлық конструкция элементтері сақтау үшін қойма орындарына жіберіледі.
Басқарма өкілдері еске салғандай, негізгі жаңа жылдық шыршалар мен шағын сәулет нысандары қаланың 21 негізгі локациясында орнатылған.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript