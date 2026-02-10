#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+8°
$
494.75
586.77
6.38
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+8°
$
494.75
586.77
6.38
Қоғам

Алматыда жаңа жылдық шыршалар қашан жиналатыны белгілі болды

Алматыда жаңа жылдық шыршалар қашан жиналатыны белгілі болды, сурет - Zakon.kz жаңалық 10.02.2026 18:44 Сурет: Zakon.kz
Әлеуметтік желілерде алматылықтар мен қала қонақтары оңтүстік астанадағы жаңа жылдық безендірулер қашан алына бастайтынын сұраған еді. Бүгін, 2026 жылғы 10 ақпанда, бұл сұраққа қалалық Мәдениет басқармасы жауап берді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ведомствоның мәліметінше, жаңа жылдық шыршаларды демонтаждау жұмыстары өткен аптаның соңында басталған.

Қазіргі уақытта конструкцияларды кезең-кезеңімен бөлшектеу және шығару, декоративті элементтер мен жарықтандыру жабдықтарын алу, сондай-ақ аумақтарды тиісті күйге келтіру жұмыстары жүргізілуде. Жұмыстардың жоспарлы аяқталу мерзімі 7-10 күнге созылады. Бұл ауа райы жағдайына және шыршалардың орнатылуындағы техникалық ерекшеліктерге байланысты.

Демонтаж аяқталғаннан кейін барлық конструкция элементтері сақтау үшін қойма орындарына жіберіледі.

Басқарма өкілдері еске салғандай, негізгі жаңа жылдық шыршалар мен шағын сәулет нысандары қаланың 21 негізгі локациясында орнатылған.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Алматыда көп деңгейлі автотұрақтар қашан пайда болады
11:38, 14 мамыр 2025
Алматыда көп деңгейлі автотұрақтар қашан пайда болады
Алматыда басты Жаңа жыл шыршасы қашан жағылатыны белгілі болды
09:29, 18 желтоқсан 2025
Алматыда басты Жаңа жыл шыршасы қашан жағылатыны белгілі болды
Алматыда жылу қашан қосылады
11:30, 10 қыркүйек 2024
Алматыда жылу қашан қосылады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Казахстанские биатлонисты неудачно выступили на Олимпиаде-2025
19:14, Бүгін
Казахстанские биатлонисты неудачно выступили на Олимпиаде-2025
Сербский защитник может перейти в клуб КПЛ
19:04, Бүгін
Сербский защитник может перейти в клуб КПЛ
Ислам Махачев назвал лучший гол, который когда-либо видел в футболе
18:33, Бүгін
Ислам Махачев назвал лучший гол, который когда-либо видел в футболе
Бывший тренер сборной Казахстана официально нашёл работу в КХЛ
18:11, Бүгін
Бывший тренер сборной Казахстана официально нашёл работу в КХЛ
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: