Алматыда басты Жаңа жыл шыршасы қашан жағылатыны белгілі болды
Бүгін, 2025 жылғы 18 желтоқсанда, Алматы қаласы әкімдігінің баспасөз қызметі қала тұрғындары мен қонақтарына қуанышты жаңалық жеткізді. Әкімдік басты жаңа жыл шыршасын жағу рәсіміне шаһар халқын қатысуға шақырды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Мегаполис билігі мереке жарқын болатынына сендірді.
"18 желтоқсанда сағат 19:00-де Республика сарайының алдында, Абай алаңында Алматы қаласының басты шыршасын жағу салтанатты рәсімі өтеді", – деп хабарлады әкімдік баспасөз қызметі.
Сонымен қатар, сағат 19:00-ден 20:30-ға дейін қала тұрғындары мен қонақтарын ауқымды мерекелік шоу күтеді.
"Сіздер үшін Қазақстан эстрадасының жұлдыздары өнер көрсетеді: Роза Рымбаева, "ЖІГІТТЕР" тобы, Али Оқапов, "KешYOU" тобы, Балжан Бидаш, Мади Рымбаев, "ASTRA" тобы, Kodi және басқа да танымал әртістер", – деп толықтырды әкімдік.
Сонымен қатар, мереке қонақтарын Аяз Ата мен Ақшақар, сондай-ақ басқа ертегі кейіпкерлерімен кездесу күтеді.
"Баршаңызды мерекелік атмосфераға еніп, бірге басты шыршаның шамдарын жағуға шақырамыз!" – деді әкімдік.
Естеріңізге сала кетейік, бұған дейін 2025 жылғы 19 желтоқсаннан бастап Астана қысқы ертегі әлеміне енеді деп хабарланған болатын: "Ертегі Fest" аясында 40-тан астам жаңа жыл шыршасы жағылып, сырғанақтар мен мұз айдыны ашылады, фотозоналар мен тақырыптық инсталляциялар пайда болады.
