#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
$
514.31
603.03
6.4
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
$
514.31
603.03
6.4
Қоғам

Алматыда басты Жаңа жыл шыршасы қашан жағылатыны белгілі болды

Новый год, новогодний праздник, празднование, празднования, новогодние каникулы, зимние каникулы, новогодние выходные, новогодние праздники, новогодние украшения, новогоднее оформление города, новогодние декорации, новогодняя елка, сурет - Zakon.kz жаңалық 18.12.2025 09:29 Фото: Zakon.kz
Бүгін, 2025 жылғы 18 желтоқсанда, Алматы қаласы әкімдігінің баспасөз қызметі қала тұрғындары мен қонақтарына қуанышты жаңалық жеткізді. Әкімдік басты жаңа жыл шыршасын жағу рәсіміне шаһар халқын қатысуға шақырды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Мегаполис билігі мереке жарқын болатынына сендірді.

"18 желтоқсанда сағат 19:00-де Республика сарайының алдында, Абай алаңында Алматы қаласының басты шыршасын жағу салтанатты рәсімі өтеді", – деп хабарлады әкімдік баспасөз қызметі.

Сонымен қатар, сағат 19:00-ден 20:30-ға дейін қала тұрғындары мен қонақтарын ауқымды мерекелік шоу күтеді.

"Сіздер үшін Қазақстан эстрадасының жұлдыздары өнер көрсетеді: Роза Рымбаева, "ЖІГІТТЕР" тобы, Али Оқапов, "KешYOU" тобы, Балжан Бидаш, Мади Рымбаев, "ASTRA" тобы, Kodi және басқа да танымал әртістер", – деп толықтырды әкімдік.

Сонымен қатар, мереке қонақтарын Аяз Ата мен Ақшақар, сондай-ақ басқа ертегі кейіпкерлерімен кездесу күтеді.

"Баршаңызды мерекелік атмосфераға еніп, бірге басты шыршаның шамдарын жағуға шақырамыз!" – деді әкімдік.

Естеріңізге сала кетейік, бұған дейін 2025 жылғы 19 желтоқсаннан бастап Астана қысқы ертегі әлеміне енеді деп хабарланған болатын: "Ертегі Fest" аясында 40-тан астам жаңа жыл шыршасы жағылып, сырғанақтар мен мұз айдыны ашылады, фотозоналар мен тақырыптық инсталляциялар пайда болады.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Қонаев қаласында төтенше жағдай жарияланды
10:37, Бүгін
Қонаев қаласында төтенше жағдай жарияланды
Елордада еліміздің басты шыршасы жағылды
23:47, 19 желтоқсан 2022
Елордада еліміздің басты шыршасы жағылды
Алматы тұрғындарына шектеулерге байланысты полиция үндеу жасады
10:12, 19 қыркүйек 2025
Алматы тұрғындарына шектеулерге байланысты полиция үндеу жасады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: