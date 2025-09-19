#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері

#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Оқиғалар

Алматы тұрғындарына шектеулерге байланысты полиция үндеу жасады

Бизнес-центры в Алматы, БЦ, новостройки в Алматы, высотные дома, жилые дома Алматы, жилой дом, многоквартирные дома, многоквартирный дом, жилье, квартира, новостройка, новостройки, новостройки в Алматы, ЖК в Алматы, весна в Алматы, лето в Алматы, сурет - Zakon.kz жаңалық 19.09.2025 10:12 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
2025 жылғы 18 қыркүйекте Алматы қалалық полиция департаментінің баспасөз қызметі қала тұрғындары мен қонақтарына үндеу жасады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Құқық қорғаушылардың мәліметінше, Алматыда қала күніне орай бірқатар мәдени-көрсетілімдік және бұқаралық іс-шаралар жоспарланған.

"Осыған байланысты 17-21 қыркүйек аралығында Төле би көшесінде Назарбаев даңғылынан Абылай хан даңғылына дейінгі бөлікте көлік қозғалысы екі бағытта уақытша шектеледі", – делінген Алматы қалалық ПД хабарламасында.

Полиция қала тұрғындары мен қонақтарын:

  • қозғалыс бағытын алдын ала жоспарлауға;
  • қауіпсіздікті қамтамасыз етуге бағытталған уақытша шараларға түсіністікпен қарауға;
  • жол қозғалысы ережелерін қатаң сақтауға шақырды.

Айта кетейік, 2025 жылғы 16 қыркүйекте Алматыда Астана алаңының жабылатыны және 10 автобустың қозғалыс сызбасы өзгеретіні хабарланған еді. Сондай-ақ көлік қозғалысы Төле би көшесінің Абылай хан даңғылынан Панфилов көшесіне дейінгі бөлігінде қала күнін мерекелеуге дайындыққа байланысты шектелетіні айтылған болатын.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
