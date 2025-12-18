Алматыда заңсыз салынған базар сүріліп жатыр
Сурет: Алматы қаласы әкімдігінің баспасөз қызметі
2025 жылғы 18 желтоқсанда Алматы қаласы әкімдігінің баспасөз қызметі оңтүстік астанада заңсыз орналасқан базарды бұзу жұмыстары басталғанын хабарлады, деп жазады Zakon.kz.
Сот шешімімен Рысқұлов даңғылы, 420 мекенжайында орналасқан "Үміт" базары сүріліп жатыр. Бұл туралы Алматының Қала құрылысын бақылау басқармасының өкілдері айтты.
Бұған дейін жоспардан тыс тексеру барысында меншік иесіне тиісті құжаттарының болмауына байланысты әкімшілік шаралар қолданылып, анықталған заңбұзушылықтарды жою жөнінде нұсқама берілген.
2025 жылы 22 шілдеде басқарма аталған нысанды сүру туралы талап-арызды Алматы қаласының мамандандырылған ауданаралық экономикалық сотына жолдады. 2025 жылы 27 тамызда сот басқарманың талабын қанағаттандырды.
Сот шешімін орындау аясында меншік иесі ғимаратты өз еркімен бұзуды бастады.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript