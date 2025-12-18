#Халық заңгері
Қоғам

Алматыда заңсыз салынған базар сүріліп жатыр

2025 жылғы 18 желтоқсанда Алматы қаласы әкімдігінің баспасөз қызметі оңтүстік астанада заңсыз орналасқан базарды бұзу жұмыстары басталғанын хабарлады, деп жазады Zakon.kz., сурет - Zakon.kz жаңалық 18.12.2025 14:21 Сурет: Алматы қаласы әкімдігінің баспасөз қызметі
2025 жылғы 18 желтоқсанда Алматы қаласы әкімдігінің баспасөз қызметі оңтүстік астанада заңсыз орналасқан базарды бұзу жұмыстары басталғанын хабарлады, деп жазады Zakon.kz.

Сот шешімімен Рысқұлов даңғылы, 420 мекенжайында орналасқан "Үміт" базары сүріліп жатыр. Бұл туралы Алматының Қала құрылысын бақылау басқармасының өкілдері айтты.

Бұған дейін жоспардан тыс тексеру барысында меншік иесіне тиісті құжаттарының болмауына байланысты әкімшілік шаралар қолданылып, анықталған заңбұзушылықтарды жою жөнінде нұсқама берілген.

2025 жылы 22 шілдеде басқарма аталған нысанды сүру туралы талап-арызды Алматы қаласының мамандандырылған ауданаралық экономикалық сотына жолдады. 2025 жылы 27 тамызда сот басқарманың талабын қанағаттандырды.

Сот шешімін орындау аясында меншік иесі ғимаратты өз еркімен бұзуды бастады.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
